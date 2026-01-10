El incendio de Puerto Patriada llegó a la Aldea San Francisco y dejó casas destruidas





El incendio forestal que se inició en la zona de Puerto Patriada avanzó con rapidez y alcanzó en las últimas horas a la Aldea San Francisco, provocando graves daños en sectores residenciales y obligando a numerosos vecinos a evacuar de manera urgente.





Según el testimonio de un vecino del lugar, el fuego arrasó con gran parte del barrio ubicado en la parte baja de la aldea, afectando viviendas familiares y complejos habitacionales. “Ahí abajo se quemó todo”, relató con angustia, al tiempo que confirmó que varias familias debieron abandonar sus hogares de manera apresurada ante el avance de las llamas.





El incendio, que se propagó desde Puerto Patriada hasta el sector de Aldea San Francisco (Epuyén), generó momentos de extrema tensión entre los vecinos, quienes manifestaron su desesperación y solicitaron asistencia ante la magnitud de la situación. “Cuando vieron el fuego cerca, rajaron”, señaló el testigo, destacando que muchas personas lograron evacuar a tiempo.





Hasta el momento no se cuenta con un relevamiento oficial preciso sobre la cantidad de viviendas afectadas, aunque no se descarta que el número de casas consumidas por el fuego sea mayor.





Las personas evacuadas se encuentran a resguardo y se espera que en las próximas horas las autoridades realicen una evaluación oficial de los daños y las pérdidas materiales.





El impacto emocional del siniestro es profundo en la comunidad. “No tengo ánimo ni para contarlo”, expresó el vecino que brindó su testimonio, reflejando el estado de conmoción que atraviesan los habitantes de la zona tras el avance del incendio.