INCENDIO ACTIVO en Puerto Patriada Fecha: 09/01/26 - PARTE N° 4 - 01:10 HS

Se encuentra ACTIVO el incendio detectado el día lunes 05/01 en Puerto Patriada, El Hoyo.





⚠️ Persistirá un escenario de RIESGO ELEVADO por la ocurrencia y propagación de incendios forestales que podrían mantenerse MUY ACTIVOS durante la noche ⚠️





🌳🌲Superficie afectada: a determinar

🌳🌲Vegetación afectada: matorral, bosque implantado y nativo.

⚠️La causa del incendio: a determinar.





Hasta las 16hs se pudo trabajar y realizar lo planificado en la reunión operativa del día anterior. Los medios aéreos no pudieron operar en horas de la mañana por escasa visibilidad.





Por el aumento en la intensidad del viento y las rotaciones, se registró rápida propagación, reactivación de varios sectores con alta intensidad y conflagraciones. Todo esto favorecido por la disponibilidad de combustible vegetal y fuertes pendientes.





☀️🌡️ Con el aumento en la intensidad del viento y la inestabilidad atmosférica se prevé el desarrollo de grandes columnas convectivas que podrían favorecer la generación de vientos arrachados de direcciones variables y COMPORTAMIENTO IMPREDECIBLE DEL FUEGO.





🤝Personal de apoyo: Secretaría de Bosques, Municipalidad de El Hoyo, Municipalidad de Epuyén, Subs Prot Ciudadana Chubut, APSV, Delegación Forestal El Hoyo, Protección Civil Municipal de El Hoyo, Pesca Continental, Reg Pat del SNMF-AFE, Policía de la provincia y Gendarmería.





El SPMF, dependiente de la Secretaría de Bosques, es la institución a cargo del incidente y fuente de información oficial.





📸 Jefe de Brigada Juan Ibáñez - Base de Servicio Trevelin