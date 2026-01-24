Incendio activo en Villa Lago Rivadavia: el fuego esta un 85% en control con un amplio operativo

El incendio forestal que afecta al sector de Villa Lago Rivadavia, en jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces, continúa activo, aunque con avances significativos en las tareas de contención, según el parte oficial emitido este sábado 24 de enero a las 20:15 horas.

El foco ígneo pasó a jurisdicción provincial y se concentra en la zona de Puerto Café, donde las brigadas mantienen un intenso trabajo pese a las condiciones meteorológicas adversas.

Trabajo en terreno y guardias nocturnas

Durante la jornada, el personal logró construir fajas cortafuego con herramientas manuales y realizar tareas de enfriamiento mediante autobombas y equipos de agua. Desde el operativo se informó que las fajas no fueron sobrepasadas, aunque sí se registraron reactivaciones puntuales en sectores del Camping El Chileno y Nazaria Campos.

Ante este escenario, se dispuso mantener guardias nocturnas de Bomberos Voluntarios y Protección Ciudadana en las zonas de Camping El Chileno, Nazaria Campos y Eco Aldea, con el objetivo de prevenir nuevos avances del fuego.

Refuerzos y despliegue operativo

Para este domingo se prevé el arribo de 36 combatientes provenientes de las provincias de San Juan y Córdoba, que se sumarán al operativo en curso.

Actualmente, el dispositivo cuenta con 147 combatientes y bomberos voluntarios trabajando de manera directa en la línea de fuego, en un despliegue coordinado entre distintas jurisdicciones.

Contexto regional: incendio contenido en Puerto Patriada

En paralelo, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) informó que el incendio en Puerto Patriada se encuentra contenido en un 85%, con una superficie afectada estimada en 22.293 hectáreas. La vegetación dañada incluye matorral, bosque implantado y bosque nativo, y las causas del siniestro aún están en etapa de investigación.

Desde el organismo destacaron el trabajo territorial, el apoyo aéreo y la colaboración de pobladores para facilitar la toma de agua, acciones que permitieron sostener las fajas y reducir la actividad del fuego.

Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las indicaciones oficiales y evitar cualquier acción que pueda generar nuevos focos, en un contexto de alto riesgo de incendios forestales en toda la región.