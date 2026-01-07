Incendio en El Hoyo: preocupación por dos frentes activos

El intendente de El Hoyo, César Salamín, brindó precisiones sobre el avance del incendio en la zona de Rincón de Lobos y el desemboque. Confirmó que no hubo nuevas viviendas afectadas ni evacuados, aunque el fuego ya consumió más de 2.000 hectáreas.



El incendio forestal que afecta a la localidad de El Hoyo mantiene en alerta a las autoridades y a los equipos de emergencia, con dos puntos críticos que concentran la mayor preocupación: la zona de Rincón de Lobos y el sector del desemboque, donde el fuego continúa avanzando.

Así lo confirmó el intendente César Salamín, quien detalló que en Rincón de Lobos se trabaja intensamente con topadoras municipales, camiones cisterna puestos a disposición por el municipio y brigadas policiales, en un esfuerzo conjunto para frenar el avance de las llamas. “Es uno de los puntos que más nos preocupa en este momento”, señaló el jefe comunal.

El segundo frente activo se localiza en la zona del desemboque, hacia donde el incendio continúa descendiendo. Allí operan una topadora del Plan Provincial de Manejo del Fuego, personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y brigadistas especializados. En total, más de 80 brigadistas se encuentran desplegados en ambos sectores, trabajando de manera permanente.

En relación con los daños materiales, Salamín fue categórico al desmentir versiones que circulaban en las últimas horas: no hubo nuevas viviendas afectadas. “Las casas afectadas fueron diez y corresponden al primer día del incendio, cuando se inició el foco. Desde ese momento no se registraron más daños en viviendas”, aclaró. Asimismo, confirmó que no hay evacuados ni personas alojadas en dependencias municipales.

Respecto a la superficie afectada, el intendente indicó que el incendio ya superó las 2.000 hectáreas, aunque aclaró que en algunos sectores aún no es posible realizar una estimación precisa debido a la complejidad del terreno y al desarrollo del fuego.

Mientras continúan las tareas de combate, desde el municipio y los organismos intervinientes se reiteró el pedido a la población de mantenerse informada por canales oficiales, extremar las medidas de prevención y respetar las alertas vigentes por riesgo extremo de incendios, en un contexto climático adverso que favorece la propagación del fuego.