Incendio en el Parque Nacional Los Alerces: refuerzan el operativo ante un escenario cada vez más complejo





El incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces continúa activo y con un comportamiento extremo en varios sectores. Así lo informó el parte oficial emitido este domingo 25 de enero de 2026, desde Villa Futalaufquen, donde se detalló que durante la jornada del sábado se intensificó la actividad del fuego en los principales frentes.

Según el comunicado, el incendio presenta “comportamientos extremos con propagación de focos” en las áreas del Cerro Riscoso, nacientes del Arroyo Colehual, Lago Rivadavia y Laguna Froilán, situación que obligó a un repliegue preventivo de brigadistas en los sectores más comprometidos.

Refuerzos y prioridad en la protección de viviendas

En el sector comprendido desde la Portada Norte hacia Villa Lago Rivadavia, se sumaron 50 combatientes del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) del Chubut, provenientes de la base de Cholila.

El operativo cuenta además con el apoyo de SPLIF Bariloche, AFE–SNMF Región Centro, NEA y Sur, Protección Ciudadana del Chubut, Bomberos Voluntarios de Cholila y El Hoyo, quienes trabajan en el sector izquierdo del frente de avance, donde “se priorizó el resguardo de viviendas”, en coordinación con personal de la Municipalidad de Esquel.









Focos secundarios y repliegues preventivos

En el área de Zanjón Hondo – Bahía Rosales, las tareas se concentraron en la construcción de una línea de defensa sobre la Quebrada del León. Allí, durante la tarde, se generaron focos secundarios que obligaron al personal a replegarse a zonas seguras.

El parte detalla que los medios aéreos con helibalde operaron en apoyo a la contención del frente, realizando tareas de enfriamiento, especialmente sobre los focos secundarios.

Condiciones meteorológicas adversas

Desde el Comando Unificado advirtieron que las condiciones meteorológicas previstas para este domingo incluyen “calor intenso y ráfagas de viento de direcciones variables”, lo que podría generar “un escenario más complejo que el de la jornada anterior”, especialmente durante la tarde.

Ante este panorama, se estableció un dispositivo especial de monitoreo aéreo para los puntos con actividad extrema, priorizando “la seguridad de los combatientes y de los equipos de apoyo logístico terrestres, náuticos y aéreos”.

Más de 10 mil hectáreas afectadas

Las tareas de contención continúan con el refuerzo de fajas con maquinarias viales, en un terreno complejo, con arroyos secos y sin posibilidad de recarga de equipos de bombeo.

La operación aérea comenzó a las 7:30, con el despliegue de 6 helicópteros y 3 aviones, en condiciones de visibilidad reducida por bancos de humo en valles y cañadones.

Gracias a los sistemas de observación aérea y a la información relevada por las brigadas en terreno, se estima que la superficie afectada supera las 10 mil hectáreas, con “islas de vegetación sin daños dispersas dentro del polígono”.

Restricciones y recomendaciones a la comunidad

Por indicación del Comando Unificado, se mantienen guardias nocturnas sobre la Ruta 71, con apoyo de brigadistas, guardaparques, bomberos voluntarios y pobladores, para contener focos espontáneos.

Desde el Parque Nacional reiteraron a la comunidad:

“En un contexto de riesgo crítico de incendios a nivel regional, se solicita mantenerse informados a través de los canales oficiales”.

Además, recordaron respetar las restricciones del uso del fuego, las normas de circulación y convivencia en áreas habilitadas.

La velocidad máxima en caminos internos del Parque es de 40 km/h .

Los vehículos oficiales tienen prioridad absoluta de paso .

La Ruta 71 está habilitada hasta el retén de Bahía Rosales , mientras que la Portada Norte permanece cerrada .

La navegación recreativa en el Lago Futalaufquen se encuentra restringida por la operación de medios aéreos.

Agradecimientos institucionales

Finalmente, desde el Comando Operativo Conjunto agradecieron el apoyo de organismos nacionales, entre ellos el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, INTA y Vialidad Nacional, así como de Protección Civil del Chubut, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, Vialidad Provincial, la Municipalidad de Esquel y la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut.