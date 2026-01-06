Incendio en Epuyén: evalúan cortar la Ruta 40 por avance de las llamas en el acceso norte

En diálogo con Noticias del Bolsón, el intendente de la localidad de Epuyén, José Contreras, confirmó que se encuentran en tratativas con personal de Gendarmería Nacional, Escuadrón 35 de El Bolsón, para determinar el corte de la Ruta Nacional 40 a la altura del sector conocido como El Balcón, en el acceso norte a la localidad.

Según precisó el jefe comunal, la medida se analiza debido a que las llamas ya estarían alcanzando ese sector, lo que representa un riesgo para la circulación vehicular y para las personas que transitan por la zona.

Contreras indicó además que fuego estaria en cercanias del comercio conocido como “El Balcón” , lo que agrava la situación y acelera la necesidad de tomar decisiones preventivas.

Desde el municipio recomiendan evitar la circulación por la Ruta 40 en el tramo afectado, mantenerse informados por canales oficiales y acatar las indicaciones de los organismos de seguridad.





🔴 Noticias en Desarrollo. Se ampliará con información oficial a medida que avance el operativo.