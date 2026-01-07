Incendio en Puerto Patriada: Fiscalía confirmó que fue intencional y Torres advirtió que “los miserables que supieron fuego van a terminar presos”

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, confirmó este martes que el incendio forestal que afecta a Puerto Patriada fue provocado de manera intencional, según información oficial brindada por la Fiscalía. En ese marco, el mandatario fue contundente: “Los miserables que supieron fuego van a terminar presos”.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas, Torres remarcó que la prioridad absoluta es controlar el fuego, llevar tranquilidad a la población y garantizar la seguridad de vecinos y turistas.

Autoridades presentes

Acompañaron al Gobernador el intendente de El Hoyo, César Salamín; el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el secretario de Bosques, Abel Nievas; y el jefe de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García.

También participaron ministros provinciales, funcionarios del área de Protección Civil, Turismo, Educación, Desarrollo Humano, Infraestructura, el presidente del IAS Lotería del Chubut y la diputada provincial Jacqueline Caminoa, entre otros.

Estado de los incendios en la provincia

Torres precisó que actualmente hay cinco incendios registrados en la zona cordillerana:

Cholila : controlado y confirmado como intencional, con hallazgo de material combustible y acelerantes.

El Turbio : contenido en un 90%.

Parque Nacional Los Alerces : activo.

Lago Engaño : controlado.

Puerto Patriada (El Hoyo): activo y de máxima preocupación.

“El incendio que hoy nos ocupa es el de Puerto Patriada, donde ya se vieron afectadas unas 1.800 hectáreas y debimos evacuar a más de 3.000 turistas que se encontraban en el lugar”, detalló el mandatario.

Fuego intencional y evacuación masiva

El Gobernador reveló que se comunicó directamente con el fiscal interviniente, quien confirmó que el incendio fue iniciado “en un lugar y horario estratégicos”, en momentos en que había una gran cantidad de familias y turistas, con el agravante de que podía quedar bloqueada la única vía de salida.

Torres destacó el trabajo de los brigadistas y del intendente Salamín: “Gracias al profesionalismo y al compromiso de todos, se pudo evacuar a las personas con seguridad y tranquilidad”.

Operativo interprovincial sin precedentes

En el combate del incendio en Puerto Patriada trabajan actualmente:

Más de 180 combatientes

Más de 100 personas en logística

Cinco aviones hidrantes

Un helicóptero operativo

Además, Torres resaltó el aporte de un avión hidrante de gran porte enviado por Santiago del Estero, y la colaboración activa de Neuquén, Córdoba, Río Negro y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

“No hay distintas jurisdicciones cuando se trata de combatir el fuego. Acá no existe ninguna grieta: están trabajando brigadistas nacionales y provinciales, codo a codo”, enfatizó.

Emergencia Ígnea y clima adverso

El Gobernador recordó que Chubut declaró la Emergencia Ígnea hace más de un mes, ante las alertas que anticipaban el verano más seco de la última década.

“Eso vuelve mucho más compleja la situación, tanto para los incendios por causas climáticas como para los que, lamentablemente, son intencionales”, explicó.

Amenazas y nuevas investigaciones

Torres confirmó además que hubo amenazas telefónicas dirigidas a una brigada provincial, advirtiendo sobre nuevos incendios en una base interjurisdiccional que había sido reconstruida tras años de abandono.

“El ministro de Seguridad, junto con la Fiscalía y la Procuración, están llevando adelante las investigaciones correspondientes”, aseguró.

“La prioridad es llevar tranquilidad”

En relación con las amenazas y el hallazgo de granadas en Epuyén, el mandatario agradeció el trabajo del fiscal Carlos Díaz-Mayer y fue categórico:

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Quien prende fuego o toma una propiedad que no le pertenece no puede estar seis meses preso. Tiene que haber penas mucho más severas”.

Finalmente, Torres reiteró que en El Hoyo no hay evacuados actualmente y que las viviendas comprometidas ya fueron reubicadas, cerrando con un mensaje claro:

“La prioridad es llevar tranquilidad a los chubutenses y a quienes nos visitan”.