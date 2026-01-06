Incendio en Puerto Patriada: la comarca andina unida frente a la emergencia



Los intendentes César Salamín de El Hoyo y Bruno Pogliano de El Bolsón mantuvieron una reunión de trabajo y acompañamiento en medio de uno de los momentos más difíciles para la región. Los intendentes César Salamín de El Hoyo y Bruno Pogliano de El Bolsón mantuvieron una reunión de trabajo y acompañamiento en medio de uno de los momentos más difíciles para la región.

La situación que atraviesa la comarca andina a raíz del incendio en la zona de Puerto Patriada mantiene en vilo a vecinos, brigadistas y autoridades. En este contexto complejo, los intendentes César Salamín y Bruno Pogliano encabezaron un encuentro institucional que buscó reforzar el trabajo conjunto y el acompañamiento regional frente a la emergencia.

El incendio, que afecta a un área sensible y de alto valor ambiental, obligó a redoblar esfuerzos operativos y a coordinar acciones entre municipios vecinos. En ese marco, la reunión entre Salamín y Pogliano tuvo como eje principal fortalecer la articulación entre localidades de la comarca, entendiendo que el impacto del fuego trasciende los límites geográficos.

Ambos intendentes coincidieron en la necesidad de sostener una respuesta unificada, acompañando a las familias afectadas y respaldando el trabajo que llevan adelante los brigadistas y organismos de emergencia.

Desde los municipios destacaron que, más allá de las gestiones operativas, el encuentro simboliza el acompañamiento mutuo en un momento de gran preocupación para toda la región andina. La situación del fuego en Puerto Patriada genera incertidumbre, pero también pone en evidencia la importancia del trabajo solidario entre comunidades vecinas.

La comarca andina vuelve a mostrar que, frente a la adversidad, la respuesta es colectiva, con diálogo, presencia territorial y cooperación institucional.

Mientras continúan las tareas de combate y control del incendio, las autoridades remarcaron que se mantiene un seguimiento permanente de la situación, priorizando la seguridad de la población y la protección del entorno natural.

La evolución del fuego seguirá siendo informada a través de los canales oficiales, mientras la comarca permanece unida, acompañándose en uno de los momentos más difíciles de la temporada.