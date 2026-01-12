Incendio en Puerto Patriada: la Justicia investiga una posible intencionalidad y analiza evidencia clave





El fiscal Carlos Díaz-Meyer encabeza la investigación por el incendio que afectó a Puerto Patriada. Movimientos sospechosos, un conflicto por tierras y el secuestro de teléfonos celulares forman parte de las principales líneas de análisis.

La investigación judicial por el incendio ocurrido en Puerto Patriada avanza con nuevas líneas que apuntan a una posible intencionalidad, según se desprende de lo informado en una conferencia de prensa brindada por el fiscal Carlos Díaz-Meyer, junto al jefe de la Policía del Chubut y el comisario Andrés García, responsable del área de Investigaciones.

Durante el encuentro con los medios, las autoridades detallaron cómo se desarrollaron las primeras tareas investigativas y qué elementos llevaron a solicitar allanamientos en el marco de la causa.

Análisis de cámaras y movimientos que llamaron la atención

El comisario Andrés García explicó que desde el inicio del siniestro, personal de la División de Investigaciones de la Comarca realizó un exhaustivo trabajo de campo, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en los accesos a Puerto Patriada, específicamente en el Puente de Salamín y en el ingreso al camping municipal, la única vía de acceso a la zona.

“Lo que llamó poderosamente la atención a los investigadores es que, a minutos de iniciado el incendio, se observa bajar desde Puerto Patriada a dos camionetas cargadas con elementos personales, prácticamente como una mudanza completa”, señaló García.

Según indicaron, los vehículos transportaban cajas y pertenencias propias de una vivienda, una situación que resultó llamativa teniendo en cuenta que la mayoría de los vecinos no logró rescatar ni su documentación personal debido a la rapidez con la que avanzó el fuego.

Testigos y un conflicto previo por tierras

Esta hipótesis se vio reforzada por la declaración espontánea de dos testigos, cuya identidad fue preservada, quienes afirmaron haber visto esos vehículos y señalaron que pertenecerían a una familia de una comunidad ubicada camino a Patriada, a escasos metros del lugar donde el perito determinó el inicio del incendio.

Además, los testigos aportaron información sobre un conflicto interno por tierras dentro de esa comunidad, originado tras la llegada, hace poco más de dos años, de una mujer proveniente de la provincia de Buenos Aires que exigía ser reconocida como integrante del lugar.

“A partir de allí se generó una situación de conflicto que incluso derivó en medidas judiciales, como una prohibición de acercamiento”, explicó el jefe de Investigaciones.

Allanamientos y secuestro de celulares

Con estos elementos, la Fiscalía solicitó tres órdenes de allanamiento, con el objetivo principal de secuestrar teléfonos celulares, considerados claves para el avance de la causa.

“La vida de cada uno de nosotros transcurre hoy en nuestros equipos de telefonía celular. Allí podemos encontrar información que nos permita confirmar o descartar la relación de estas personas con el incendio”, indicó García.

En total, se secuestraron cinco teléfonos celulares, pertenecientes tanto a integrantes de la comunidad en conflicto como a personas que habrían colaborado con la mudanza observada en simultáneo con el inicio del fuego.

Durante uno de los procedimientos también se hallaron sustancias estupefacientes, lo que motivó la intervención de la Policía provincial y del juez penal correspondiente, aunque este hecho se investiga en una causa paralela.

“No hay detenidos ni imputados por el momento”

Las autoridades fueron claras al remarcar que la causa se encuentra en una etapa inicial y que, hasta el momento, no hay personas detenidas ni imputadas.

“Las diligencias se realizaron al solo efecto de resguardar evidencia digital. Ahora resta analizar el contenido de los teléfonos para establecer si existe relación con el hecho o para deslindar responsabilidades”, remarcaron.

Granadas y pintadas: investigaciones separadas

Consultados sobre el hallazgo de granadas y pintadas amenazantes mencionadas días atrás por el gobernador Ignacio Torres, las autoridades aclararon que esos elementos fueron encontrados en Epuyén y no guardan relación directa, por el momento, con el incendio de Puerto Patriada.

“Son dos cuestiones que se investigan por separado”, aclaró el comisario García.

La investigación continúa en curso bajo la conducción del fiscal Carlos Díaz-Meyer, en una causa de alto impacto ambiental y social que mantiene en vilo a la comunidad de la Comarca Andina.