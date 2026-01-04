Incendio forestal en Cholila: el fuego fue contenido y continúan las tareas de enfriamiento





El siniestro se registró durante la tarde de este domingo en el oeste de la ciudad de Cholila. Según el parte oficial, el incendio se encuentra contenido, aunque el operativo sigue activo para evitar rebrotes.



Un incendio forestal se desató durante la tarde de este domingo 4 de enero en cercanías de la localidad chubutense de Cholila, en la zona oeste, lo que motivó el despliegue de un operativo de emergencia por parte de los organismos intervinientes.

De acuerdo al parte informativo oficial, actualizado a las 22:00 horas, y según datos recabados de fuentes directas que participan del operativo, el foco ígneo se encuentra contenido al momento de esta comunicación.





No obstante, se informó que el operativo continúa activo, con brigadistas abocados a tareas de enfriamiento y control, con el objetivo de evitar posibles rebrotes y asegurar la zona afectada.

Desde los equipos que trabajan en el lugar señalaron que se mantiene el monitoreo permanente de la situación, mientras se aguarda una nueva actualización oficial en las próximas horas.