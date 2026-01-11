Incendio intencional en el aeródromo de El Bolsón: fue extinguido rápidamente





Un incendio forestal de origen presuntamente intencional se desató este domingo 11 de enero, cerca del mediodía, en la cabecera norte del aeródromo de El Bolsón. Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, el fuego fue controlado y extinguido sin que se registraran personas heridas ni daños mayores.

El alerta y la respuesta inmediata

Según el informe oficial del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) Río Negro, el aviso se recibió a las 11.20 horas, a partir del llamado de un particular que detectó una columna de humo en el sector norte del aeródromo. De manera simultánea, el piloto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que se dirigía a combatir incendios en la localidad de El Hoyo, confirmó la situación.

De inmediato se despacharon móviles al lugar y, ya en el terreno, los combatientes detectaron otros dos focos ígneos adicionales, ubicados más al sur, lo que encendió las alarmas por la simultaneidad y la distancia entre los puntos de inicio.





Superficie afectada

El reporte detalla que:

En el sector norte , el fuego afectó una superficie de 20 x 20 metros .

En el sector sur , se registraron dos áreas afectadas de 9 x 9 metros y 2 x 3 metros .

La distancia entre los focos fue de aproximadamente 150 metros.

La vegetación alcanzada incluyó pino, mosqueta, pastizal y retama, lo que refuerza la peligrosidad del evento en un contexto de condiciones climáticas extremas y alto riesgo de incendios en la Comarca Andina.

Amplio despliegue de recursos

Para el combate del fuego se desplegó un importante operativo conjunto:

SPLIF El Bolsón : 2 móviles, combatientes con herramientas manuales y agua.

Servicio Nacional de Manejo del Fuego : 2 medios aéreos que realizaron dos descargas .

Bomberos Voluntarios de El Bolsón : 1 móvil con personal, agua y herramientas.

Policía de Río Negro – Comisaría 12 .

Gendarmería Nacional – Escuadrón 35 .

Dirección de Tránsito de la Municipalidad de El Bolsón, que colaboró en la seguridad del sector.

Causa presuntamente intencional

De acuerdo al parte oficial, la causa del incendio es humana y presuntamente intencional, un dato que genera fuerte preocupación en la comunidad, especialmente en medio de la emergencia regional por incendios forestales que ya arrasaron miles de hectáreas en la Comarca Andina.

Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para avanzar en la investigación y determinar responsabilidades.

Alerta máxima

Desde los organismos de emergencia reiteraron el llamado a la responsabilidad individual y colectiva, recordando que cualquier foco ígneo puede transformarse rápidamente en un incendio de gran magnitud, poniendo en riesgo vidas humanas, infraestructura crítica y el ambiente.