Incendios en el Parque Nacional Los Alerces: refuerzan el operativo ante un escenario crítico





La coordinadora del Comité de Emergencia, Laura Mirantes, brindó un detallado panorama sobre el avance del incendio en la zona de Villa Lago Rivadavia. El fuego continúa activo, hay familias evacuadas, una vivienda destruida y más de 350 brigadistas trabajando en condiciones extremas.



La situación por los incendios forestales en el Parque Nacional Los Alerces se torna cada vez más compleja, especialmente por la cercanía del fuego a zonas pobladas. Así lo confirmó Laura Mirantes, coordinadora del Comité de Emergencia (COEM), quien desde hace más de dos semanas se encuentra trabajando en la cordillera, particularmente en el área de Villa Lago Rivadavia.

“El escenario es crítico porque hay población cerca”, explicó Mirantes, al detallar que el incendio se inició el pasado 9 de diciembre a raíz de la caída de un rayo, en un contexto de extrema sequía y fuertes vientos patagónicos. Estas condiciones climáticas provocaron que el fuego avanzara de oeste a sudoeste, ingresando en jurisdicción de Villa Lago Rivadavia durante la tarde-noche de ayer.

Como consecuencia, seis familias —un total de 15 personas— debieron ser evacuadas de manera preventiva. Además, se lamentó la pérdida total de una vivienda perteneciente a la familia Rosales.

Actualmente, se registran dos incendios en la región: el de Parque Nacional Los Alerces, que continúa activo sin avances significativos en su control, y el de Puerto Patriada, que se encuentra contenido en un 85%. En ambos frentes trabajan más de 350 brigadistas de manera operativa, con el apoyo de 18 medios aéreos, de los cuales 14 están asignados a Parques Nacionales y cuatro operan en la zona.

Mirantes destacó especialmente la labor conjunta de brigadistas, personal de Vialidad Provincial y Nacional, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios de toda la provincia y fuerzas de seguridad. También agradeció el apoyo de la provincia de Río Negro, que sumó un helicóptero hidroavión con capacidad de carga de 4.000 litros, fundamental tanto para el combate del fuego como para el traslado de brigadistas a zonas de alta montaña. A su vez, el Ejército Argentino aporta dos helicópteros para tareas de logística y traslado en terrenos de difícil acceso.

“La topografía y la rotación constante de los vientos hacen que esto sea minuto a minuto”, señaló la coordinadora del COEM. Según explicó, los cambios de viento cada cuatro horas obligan a revisar permanentemente la estrategia operativa mediante drones y sobrevuelos aéreos, para monitorear el avance del fuego y redefinir acciones.

En cuanto a la participación de vecinos y brigadas autoconvocadas, Mirantes subrayó la importancia de canalizar la ayuda de manera organizada. “La voluntad de colaborar es enorme y eso hay que agradecerlo, pero es fundamental no obstaculizar el trabajo de las fuerzas que están cubriendo rutas y zonas restringidas, como la Ruta 71, que permanece cerrada en el portal norte”, indicó. En este sentido, remarcó que la coordinación debe realizarse siempre a través de los canales oficiales y los destacamentos del COEM.

Asimismo, se informó que se están llevando adelante tareas preventivas para evitar que el fuego alcance otras áreas pobladas, como Villa Blanco y sectores cercanos a Cholila. A partir de las 20.30 horas, el Comité de Emergencia emite reportes oficiales que serán comunicados a la comunidad para mantener informada a la población.

Respecto a las condiciones climáticas, Mirantes señaló que se esperan precipitaciones leves y aisladas en las próximas horas. “No van a apagar el fuego, pero ayudan a bajar la temperatura, disminuir el humo y mejorar la visibilidad para que los medios aéreos puedan operar”, explicó. No obstante, los especialistas estiman que el incendio podría extenderse al menos cuatro días más.

Finalmente, recordó que la provincia del Chubut ya había declarado la emergencia climática en octubre, anticipándose a un escenario marcado por la sequía extrema y los fuertes vientos. “Estamos en la Patagonia y estos factores son parte de la naturaleza, pero hoy nos toca atravesar una situación muy dura”, concluyó.