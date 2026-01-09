Incendios en Epuyén: confirman la destrucción de dos viviendas y un galpón

El fuego avanzó sobre una propiedad del reconocido vecino Lucas Chiappe. Continúa el operativo y se mantiene la preocupación por las condiciones climáticas.

La situación de los incendios forestales en la zona de Epuyén sigue siendo crítica. En las últimas horas, autoridades confirmaron de manera oficial que dos viviendas y un galpón fueron alcanzados por el fuego, en un sector afectado por el avance de las llamas.

Daños confirmados

Según la información brindada, las estructuras destruidas pertenecen a Lucas Chiappe, reconocido vecino de la localidad. El fuego provocó pérdidas materiales totales en las construcciones, aunque hasta el momento no se reportaron personas heridas como consecuencia directa del siniestro.

Un escenario complejo

El incendio continúa activo y el trabajo de los brigadistas se desarrolla en un contexto complicado, marcado por altas temperaturas, viento y baja humedad, factores que dificultan el control del fuego y favorecen su propagación.

En el lugar se encuentran desplegados brigadistas, bomberos voluntarios y personal de distintas áreas, que trabajan de manera coordinada para contener el avance de las llamas y proteger viviendas e infraestructuras cercanas.

Alerta y prevención

Desde los organismos de emergencia reiteraron el pedido a la comunidad de extremar las medidas de prevención, evitar cualquier tipo de quema y respetar las indicaciones oficiales, ya que el riesgo de nuevos focos sigue siendo elevado.

La evolución del incendio en Epuyén continúa siendo monitoreada minuto a minuto, mientras se aguarda que las condiciones meteorológicas permitan mejorar las tareas de combate y enfriamiento en la zona afectada.