Incendios forestales activos en el noroeste chubutense: preocupación por un nuevo foco en el cerro Plataforma









Un nuevo foco de incendio se desató en la cabecera sur del lago Puelo, en el cerro Plataforma, mientras continúan activos otros frentes en Epuyén y el sector del Coihue, en dirección al río Chubut. Brigadistas y medios aéreos trabajan intensamente para evitar que las llamas alcancen zonas pobladas.



La situación de los incendios forestales en el noroeste de Chubut continúa siendo compleja. En las últimas horas se confirmó la aparición de un nuevo foco ígneo en el cerro Plataforma, ubicado en la cabecera sur del lago Puelo.





Elotro sector aun activo y preocupante es frente al pueblo de Epuyén, lo que encendió las alarmas entre las autoridades y los equipos de emergencia.

Según la información brindada desde el lugar, el incendio avanza desde la rinconada del lago hacia sectores más cercanos a la zona poblada, motivo por el cual se desplegó un importante operativo preventivo. “Hay un bombero cada 30 metros aproximadamente. La premisa es que no llegue al pueblo”, indicaron desde el frente de trabajo.

En el lugar se encuentra el intendente José Contreras, junto a personal de emergencia y brigadistas, coordinando el uso de todos los medios aéreos disponibles, con descargas constantes de agua que, de acuerdo a los reportes, estarían dando resultados positivos. Además, se registró un aumento de nubosidad que, si bien no garantiza precipitaciones, podría ayudar a disminuir las temperaturas y aplacar el avance del fuego.

En paralelo, continúa activo otro frente de gran magnitud que se extiende desde el sector del Coihue en dirección al río Chubut, en el marco de los incendios que afectan a la zona donde los equipos siguen trabajando de manera sostenida para contener las llamas y evitar nuevos focos.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de ambas situaciones, destacando que se trata de dos escenarios distintos pero simultáneos, que requieren una respuesta coordinada y recursos constantes. La prioridad sigue siendo proteger a las comunidades y evitar que el fuego alcance áreas habitadas, en un contexto climático que continúa siendo adverso.