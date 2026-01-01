Incendios forestales: fuerte despliegue preventivo en El Bolsón

En primer lugar, los recorridos se concentran en áreas estratégicas como Villa Turismo, el cerro Piltriquitrón y sectores elevados donde el viento, la vegetación seca y la cercanía de viviendas elevan el peligro. Allí, personal policial acompaña las tareas de Protección Civil, aportando logística, movilidad y presencia territorial durante largas jornadas que se extendieron desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde.





Además, el operativo se amplía hacia barrios ubicados al oeste de la ciudad, en zonas con viviendas dispersas y caminos complejos. En estos sectores, muchas familias viven rodeadas de vegetación, lo que vuelve indispensable el control preventivo. La recorrida permite observar el estado del terreno, identificar puntos críticos y reforzar la vigilancia en lugares donde un descuido puede transformarse en una emergencia.





Por otro lado, el despliegue incluye campings y áreas turísticas muy concurridas en esta época del año. Allí, la prevención cobra un valor especial: más movimiento de personas implica mayor riesgo. La presencia conjunta de Protección Civil y la Policía funciona como una señal clara de control, cuidado y acompañamiento a quienes disfrutan del entorno natural.









Asimismo, se realiza un relevamiento especial en sectores que ya fueron golpeados por incendios recientes. En esas zonas, todavía sensibles, el trabajo preventivo apunta a evitar rebrotes y detectar situaciones que puedan reactivar focos ígneos. La experiencia previa pesa, y cada recorrida suma información clave para actuar antes de que sea tarde.





Finalmente, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se remarcó que este tipo de operativos no son acciones aisladas. La prevención se sostiene en el tiempo, con presencia constante y trabajo coordinado entre áreas. Policía y Protección Civil avanzan juntas, recorriendo el territorio, escuchando a vecinos y cuidando uno de los bienes más valiosos de la región: su entorno natural y a quienes viven en él.

