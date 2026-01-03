Incendios: nuevos hidrantes de ARSA agilizan la respuesta ante emergencias

Aguas Rionegrinas invirtió $20 millones en la adquisición de un lote de hidrantes y cabezales para fortalecer el equipamiento que utilizan bomberos y brigadistas de San Carlos de Bariloche y El Bolsón, con el objetivo de garantizar una respuesta más rápida y eficiente ante focos de incendio.

La incorporación del equipamiento se enmarca en el trabajo coordinado entre organismos provinciales, nacionales y municipales, frente a un escenario de alto riesgo de incendios producto de las condiciones climáticas.





Los hidrantes y cabezales forman parte de la red de agua potable y están destinados exclusivamente al uso de los cuerpos de bomberos y brigadistas en situaciones de emergencia. Su correcto funcionamiento resulta clave para una respuesta ágil y efectiva durante los operativos.













El equipamiento es enviado desde ARSA Central a la Subgerencia Regional Bariloche, que funciona como punto estratégico para su planificación, distribución y posterior reinstalación, de acuerdo a las necesidades operativas de cada localidad.









La incorporación se realiza de manera progresiva. Una primera entrega se concretó a comienzos de la semana y, en las últimas horas, se recibió una nueva partida de unidades. El remanente será incorporado en los próximos días hasta completar el total previsto.













Con esta inversión, Aguas Rionegrinas realiza un aporte concreto al sistema provincial de prevención y combate de incendios, fortaleciendo la infraestructura disponible para la protección de las comunidades de Bariloche y El Bolsón, en coordinación con los organismos que intervienen en la emergencia.