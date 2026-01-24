Intervienen el Parque Nacional Los Alerces en medio de la emergencia por incendios

En el marco de los incendios forestales que afectan desde hace semanas a distintas áreas protegidas de la región, la Administración de Parques Nacionales (APN) resolvió disponer la intervención del Parque Nacional Los Alerces con el objetivo de regularizar su funcionamiento institucional, operativo y administrativo, y garantizar la protección de los bienes ambientales.

La medida busca fortalecer la gestión del área protegida en un contexto de emergencia ígnea, declarada en varios parques bajo jurisdicción nacional.

Un Comité de Intervención a cargo del parque

Según lo dispuesto por la APN, la intervención será ejercida por un Comité de Intervención, que asumirá de manera transitoria las funciones y atribuciones propias de la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces, conforme a la normativa interna vigente.

Este esquema se mantendrá hasta tanto se disponga lo contrario, con el objetivo de asegurar una conducción integral del área en un momento considerado excepcional.

Evaluación integral en el terreno

La decisión fue adoptada tras una evaluación integral de la situación, realizada por la delegación institucional que se incorporó al Comando Operativo el pasado 6 de enero.

Dicha evaluación estuvo encabezada por el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, junto al director nacional de Operaciones, José Albrizio; el director regional Sur, Damián Mujica; y el director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), Ariel Amthauer.

Como resultado de ese análisis, se consideró necesario adoptar medidas inmediatas de carácter organizacional y funcional para garantizar el normal funcionamiento del parque.

Incendios, actuaciones judiciales y resguardo institucional

Desde la APN señalaron que la intervención también se vincula a la existencia de actuaciones judiciales de público conocimiento, radicadas ante la Fiscalía Federal de Esquel, en la provincia de Chubut.

Si bien se aclaró que estas acciones no interfieren con las competencias del Poder Judicial, el organismo nacional resolvió extremar los recaudos institucionales y adoptar las medidas necesarias dentro de su ámbito de competencia para preservar el adecuado funcionamiento del área protegida.

Garantizar la conservación y el uso responsable

La intervención apunta a garantizar una gestión eficaz, coordinada y orientada al cumplimiento de los fines establecidos por la Ley Nacional N° 22.351, que regula el Sistema Federal de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.

Entre los objetivos centrales se destacan la conservación, protección, manejo sustentable y uso público responsable del Parque Nacional Los Alerces, en un escenario marcado por la emergencia ambiental y el riesgo permanente que representan los incendios forestales.

23 de enero de 2026