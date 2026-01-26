Investigan si cenizas arrojadas por un vecino tras limpiar una salamandra originaron un incendio de interfase en Loma del Medio







Un incipiente incendio de interfase se registró por la tarde del domingo en el sector de Loma del Medio, fue contenido rápidamente gracias a la detección aérea y al inmediato despliegue de los equipos de emergencia. Las primeras hipótesis indican que el foco ígneo podría haberse iniciado a partir de cenizas arrojadas al exterior de una vivienda, tras la limpieza de una salamandra, aunque el hecho continúa bajo investigación.





El titular del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) , Marcos Barria, explicó que el alerta se dio minutos antes de las 20 horas, cuando uno de los pilotos que se dirigía a combatir el incendio en El Hoyo detectó una columna de humo sobre Loma del Medio.





“Rápidamente despachamos nuestros móviles, se dio aviso a Bomberos y el piloto, por decisión propia y con autorización nuestra, realizó un lanzamiento en el lugar para tranquilizar la situación”, detalló Barría.





Gracias a la rápida intervención, el fuego no pasó a mayores y afectó una superficie aproximada de 10 por 10 metros, en una zona considerada compleja por su cercanía con viviendas. El episodio generó preocupación entre los vecinos, incluso con un corte momentáneo del suministro eléctrico en el centro de la localidad, lo que incrementó la alarma al observarse la columna de humo.





Desde el SPLIF confirmaron que se labró el acta correspondiente y que se investiga una posible negligencia en la vivienda donde se habría iniciado el fuego. Según las primeras declaraciones, un hombre mayor habría estado limpiando una salamandra y arrojando las cenizas al exterior, lo que podría haber generado el foco ígneo.





“Es lo que en principio sabemos, pero hay que confirmarlo. El hombre ya declaró, pero vamos a investigar a fondo para que la situación quede totalmente clara”, remarcó el funcionario.





En ese sentido, Barría recordó la importancia de extremar cuidados al manipular cenizas calientes. “Siempre hay que volcarlas en un lugar limpio, si hay un pozo mejor, y tirarle abundante agua. Es fundamental”, subrayó.





El titular del SPLIF destacó además la velocidad de respuesta, señalando que en menos de cinco minutos ya había tres móviles llegando al lugar, una estrategia posible gracias a la distribución de unidades en distintos sectores de la localidad para evitar demoras.





El episodio se dio en un contexto de alta actividad ígnea en la región, con incendios activos en el Parque Nacional Los Alerces, focos en Cholila, El Hoyo, lo que mantiene en alerta a los organismos de emergencia del noroeste chubutense.





Si bien las condiciones climáticas comenzaron a mejorar con cielo nublado y pronóstico de lluvias, desde el SPLIF insistieron en que las recomendaciones de no hacer fuego continúan vigentes, ya que el índice de riesgo sigue siendo elevado.

¿Cómo limpiar una salamandra sin generar riesgos de incendio?





Desde los organismos de emergencia remarcan que una mala manipulación de las cenizas es una de las principales causas de incendios domiciliarios y de interfase, especialmente en períodos de baja humedad ambiental. Para evitar riesgos, recomiendan:





-Esperar al menos 24 horas después del último uso antes de retirar las cenizas.





-Colocarlas únicamente en recipientes metálicos, nunca en baldes plásticos, cajas de cartón o bolsas.





-Volcarlas en un pozo o sobre suelo mineral, lejos de pasto, hojas secas, madera o viviendas.





-Apagar completamente las cenizas con abundante agua, removiéndolas hasta asegurarse de que no queden brasas activas.





-No arrojarlas nunca al exterior sin enfriarlas, aunque parezcan apagadas.







