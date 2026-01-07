Junto a Santilli, Torres aseguró que “la prioridad absoluta es la seguridad de los vecinos” y anunció una recompensa de $50 millones

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este miércoles una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten datos certeros que permitan identificar a los responsables del incendio forestal que afecta a Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo. La medida se dio a conocer en el marco de una conferencia de prensa brindada junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y el fiscal Carlos Díaz Mayer.





Desde la Comarca Andina, el mandatario ratificó que al menos dos incendios fueron provocados de manera intencional y remarcó que “la prioridad absoluta es garantizar la seguridad de los vecinos y que los responsables vayan presos”.





Informe actualizado sobre los focos activos





Durante la rueda de prensa, realizada en la Oficina de Turismo de El Hoyo, Torres brindó un informe detallado sobre la situación de los incendios registrados en Puerto Patriada y en el Parque Nacional Los Alerces, además de las acciones desplegadas por brigadistas provinciales y nacionales para contener el avance del fuego.





El Gobernador señaló que, según lo confirmado por el Ministerio Público Fiscal, el incendio ya controlado en Cholila y el foco activo en Puerto Patriada fueron iniciados de forma intencional, lo que agravó la situación por el riesgo que implicó para vecinos, turistas y recursos naturales.





Recompensa y llamado a la comunidad





En ese contexto, Torres anunció oficialmente la recompensa millonaria y explicó que cualquier información relevante puede ser aportada de manera inmediata en la comisaría más cercana, para colaborar con la Fiscalía, la Procuración y las fuerzas federales.





“Vamos a ir a fondo para dar con los responsables. Esto no es una contravención: se puso en riesgo la vida de más de 3.000 turistas y de toda la población de la zona”, enfatizó el mandatario.





“No pueden ganar los violentos”





Torres sostuvo que es necesario avanzar con medidas ejemplificadoras y fue contundente:

“No podemos permitir que ganen los violentos. Voy a seguir paso a paso la investigación para que la condena sea la que corresponde”.





El Gobernador insistió en que la seguridad de las personas es el eje central del operativo y de las decisiones políticas que se están tomando en la región.













Puerto Patriada: operativo y asistencia a damnificados





Respecto al incendio en Puerto Patriada, el mandatario indicó que el operativo involucra a unas 300 personas, entre combatientes y personal de apoyo, además de maquinaria pesada, unidades móviles y seis medios aéreos.





Confirmó que las familias cuyas viviendas fueron alcanzadas por el fuego ya fueron reubicadas y que, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, la Provincia acompañará a familias y productores afectados. También aclaró que en Epuyén no hay viviendas comprometidas, aunque se realizaron evacuaciones preventivas.





Asimismo, Torres adelantó que gestiona ante el Banco del Chubut medidas de alivio financiero, como la suspensión del cobro de tarjetas, para productores y prestadores turísticos.





Llega el avión hidrante de mayor porte del país





El Gobernador anunció además que este miércoles arribará a Esquel el avión hidrante de mayor porte de la Argentina, el cual trabajará de manera complementaria con los medios aéreos ya desplegados en la zona.





“Va a reforzar el combate junto a los seis aviones hidrantes y el helicóptero que ya están operando”, precisó.





Trabajo conjunto con Río Negro y Neuquén





Torres remarcó el trabajo articulado con Río Negro y Neuquén, tanto en lo operativo como en el plano judicial, y señaló que existen similitudes en la modalidad de los delitos registrados en la región.





“El fuego no distingue jurisdicciones. Estamos trabajando en conjunto la Justicia, las fuerzas provinciales y federales”, sostuvo, y aseguró que “vamos a recuperar la paz en la comarca”.





Santilli: “Tolerancia cero”





Por su parte, el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, afirmó que se trata de una situación de gravedad absoluta y respaldó la decisión del Gobierno provincial de avanzar con firmeza.





“Tiene que haber tolerancia cero. El que prende fuego es un delincuente, un asesino en potencia. Esto no tiene color político, se trata de cuidar a los argentinos”, expresó.





Investigación y uso de acelerantes





El fiscal Carlos Díaz Mayer confirmó que la investigación continúa con la intervención de expertos en siniestros de la Policía Federal, brigadas de investigación de la Policía del Chubut y peritos especializados.





Detalló que el incendio en Puerto Patriada se inició con acelerantes, lo que confirma la intencionalidad: “Se utilizó nafta, lo que demuestra que alguien quiso prender ese fuego”.





2.000 hectáreas afectadas





El intendente de El Hoyo, César Salamín, informó que ya son 2.000 las hectáreas afectadas, que no hay nuevos hogares alcanzados por las llamas y que no hay evacuados alojados en dependencias.





Destacó el trabajo con maquinaria municipal, camiones cisterna y más de 80 brigadistas en sectores críticos como Rincón de Lobos.





Resguardo, prevención y despliegue regional





Durante las últimas horas, los equipos se abocaron al resguardo de viviendas, control de focos activos, apertura de fajas y ensanchamiento de caminos. El operativo reúne a personal del Servicio Provincial y Nacional de Manejo del Fuego, brigadas de Río Negro y Neuquén, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad, Ejército y Gendarmería.





También se mantiene un fuerte despliegue en el Parque Nacional Los Alerces, donde más de 50 personas trabajan en el combate del fuego, con apoyo aéreo y evacuaciones preventivas de senderistas y acampantes en zonas de riesgo.