LA PFA DETUVO EN RAWSON A UN PRÓFUGO REQUERIDO POR LA JUSTICIA DE TRELEW

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a un hombre que era intensamente buscado por la Justicia de Trelew, en el marco de un operativo de prevención e identificación realizado en la vía pública.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal Rawson, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, y se desarrolló durante tareas de control rutinarias en distintos puntos de la ciudad.

En ese contexto, los uniformados interceptaron a un joven de 32 años en la intersección de las calles Bartolomé Mitre y Julio Argentino Roca. Tras consultar sus datos en los sistemas policiales, constataron que sobre el mismo pesaba un pedido de captura vigente desde el 22 de diciembre de 2025, en el marco de una causa por el delito de robo.

Confirmada la medida judicial, tomó intervención la Dra. Patricia Portillo, del Ministerio Público Fiscal, quien dispuso la inmediata detención del individuo. El sujeto quedó alojado en una dependencia policial, a disposición de la Justicia.

Desde la Policía Federal Argentina destacaron que el procedimiento se enmarca en las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional y forma parte del trabajo coordinado del Comando Unificado de Fuerzas en la región, orientado a fortalecer la lucha contra el delito y garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales.