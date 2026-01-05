La primera gran fiesta de la Comarca Andina ya genera expectativa turística y movimiento económico





Con shows, Telebingo millonario y ocupación casi plena, el evento que abre el calendario de fiestas populares promete un fuerte impacto en la región. Ramiro Ibarra, presidente de Lotería del Chubut, destacó los premios, los aportes a instituciones y la llegada de visitantes de distintos puntos del país.





La Comarca Andina ya vive el clima festivo con la primera celebración popular del año, un evento que marca el inicio del calendario de fiestas tradicionales y soberanas en la región. En ese marco, el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, brindó detalles sobre la organización, los premios del Telebingo y el impacto económico que se espera para la zona.





Durante una recorrida por el predio junto al intendente César Salamín, Ibarra remarcó el intenso trabajo previo y la gran expectativa generada. “Mucha gente trabajando, un predio hermoso y muchísima expectativa”, señaló, al tiempo que destacó que la ocupación turística para el fin de semana “está casi completa”.





Según explicó, hay consultas y reservas provenientes del Valle, Río Negro y Neuquén, lo que refuerza el objetivo central del evento. “Ojalá que eso sume, porque es lo que buscamos: que haya un movimiento económico para toda la zona”, subrayó.





Premios millonarios y aportes a instituciones





Uno de los grandes atractivos del fin de semana será el Telebingo, que no solo ofrecerá importantes premios, sino que también dejará aportes concretos a la comunidad. “Cada vez que viene el Telebingo, viene con cosas: aportes para instituciones, clubes, hospitales y escuelas”, indicó Ibarra.





Entre los premios confirmados, se destacan más de 6 millones de pesos, además de dos autos cero kilómetro. El fin de semana pasado salio por 100 millones, así que hay posibilidades reales de que salga nuevamente”, explicó.





Además, habrá 25 premios exclusivos para los habitantes de la localidad de Lago Puelo, quienes participarán de un sorteo especial el día sábado, como parte de un pedido del intendente local.





Entradas accesibles y propuestas para todos





Ibarra también explicó el sistema de acceso a la fiesta, defendiendo el esquema de entrada con cartón. “Esto se puede hacer únicamente de esta manera, pero lo que le queda al pueblo es un movimiento económico tremendo”, afirmó.





La entrada general puede adquirirse mediante la compra de un cartón, con distintas promociones: desde opciones individuales hasta una promo para tres adultos, mientras que los menores de 18 años ingresan de manera gratuita. Quienes no deseen participar del Telebingo también podrán disfrutar de los espectáculos, productores regionales, expositores y food trucks durante todo el fin de semana.





Venta de cartones y alta demanda





La venta anticipada de cartones ya muestra números alentadores. “En la Comarca ya hay más de 10 mil cartones distribuidos. Eso es una muy buena señal”, indicó el presidente de Lotería del Chubut, llevando tranquilidad a quienes temen quedarse sin el suyo. La comercialización continuará durante viernes, sábado y domingo.





De esta manera, la primera gran fiesta del año no solo promete música, baile y premios, sino también un fuerte impulso para la economía regional, consolidándose como un evento clave para la Comarca Andina.