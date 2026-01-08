La Provincia aplica estrategias de prevención ante la emergencia ígnea

La jornada en El Bolsón se desarrolló en las instalaciones del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), donde se analizaron los escenarios más críticos de la región andina. Allí se evaluaron recursos disponibles, estrategias conjuntas orientadas a la prevención temprana de incendios, en una zona de alta sensibilidad ambiental donde la planificación anticipada resulta una herramienta decisiva. Se definieron patrullajes en zonas de alta sensibilidad ambiental. Actuar antes de que el fuego aparezca.





Además, se puso especial atención en el monitoreo permanente de áreas vulnerables. Con mapas actualizados y recorridas programadas, se busca detectar cualquier señal de riesgo en tiempo real. La capacitación continua del personal también ocupó un lugar central: hombres y mujeres de distintas edades participaron de simulacros y entrenamientos, fortaleciendo protocolos de actuación que se ajustan a las nuevas exigencias climáticas.





Por otra parte, la presencia de fuerzas de seguridad permitió avanzar en controles preventivos en rutas y accesos a sectores boscosos. El objetivo es evitar situaciones que puedan derivar en focos ígneos, reforzando la vigilancia y el acompañamiento operativo. La articulación entre organismos provinciales se mostró como un pilar fundamental para enfrentar escenarios complejos, donde cada minuto cuenta.





El intercambio de experiencias recientes entre brigadistas y técnicos aportó un valor humano al encuentro. Relatos de vecinos que vivieron incendios pasados recordaron la importancia de estar preparados y de contar con un Estado presente. Esa memoria colectiva se transformó en motor para optimizar protocolos y consolidar un esquema de trabajo eficiente.





Al respecto, el Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, remarcó la importancia de consolidar un trabajo articulado y sostenido entre los distintos organismos provinciales. Destacó el rol estratégico del SPLIF, Protección Pivil y la Policía de Río Negro en la protección de la población, los bienes y el patrimonio natural de la provincia.





Además, estuvo presente el Subsecretario de Articulación de Políticas, Fernando Casas; el Jefe del SPLIF El Bolsón, Marcos Barría; el segundo jefe del organismo, Nicolás De Agostini; la jefa del Área Técnica, María Fernanda Rezzano; y autoridades de la Policía de Río Negro.





La estrategia provincial reafirma un compromiso que trasciende lo operativo: cuidar el ambiente, proteger a las familias y turistas, con el objetivo de garantizar que la cordillera siga siendo un lugar seguro. La prevención, la presencia territorial y la coordinación interinstitucional se convirtieron en los pilares de una política pública que busca dar tranquilidad a quienes habitan y visitan la región.

Ante el riesgo extremo de incendios forestales, el Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desplegó una estrategia integral para proteger a las comunidades cordilleranas, sus bosques y los turistas. Con reuniones operativas en ciudades clave como Bariloche y El Bolsón, se consolidó un esquema de coordinación que busca anticiparse a los focos ígneos y garantizar una respuesta rápida y efectiva.