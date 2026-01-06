La red solidaria “Hasta Lluvia” convoca voluntarios para asistir en los incendios del noroeste de Chubut

En medio de la emergencia por los incendios en Puerto Patriada y Epuyén, un grupo de personas solidarias conformó la red Hasta Lluvia para coordinar ayuda concreta en distintos puntos de la comarca andina. Buscan desde mecánicos hasta personas para traslados y asistencia a animales.





Solidaridad organizada frente al fuego

Mientras los incendios continúan afectando amplias zonas del noroeste de Chubut, la solidaridad vuelve a hacerse presente. En este contexto nació la red Hasta Lluvia, una iniciativa comunitaria que reúne a vecinos y vecinas dispuestos a colaborar de manera organizada ante la emergencia que atraviesan Puerto Patriada, Epuyén y otros puntos de la comarca.

Desde la comisión logística de la red explicaron que el objetivo es cubrir necesidades concretas que surgen a diario en el territorio, facilitando el contacto entre quienes pueden ayudar y quienes lo necesitan.

Búsqueda de oficios y asistencia técnica

Entre los principales pedidos, la red Hasta Lluvia convoca a personas que puedan realizar mecánica de vehículos, arreglo de motosierras, motobombas y handys, herramientas fundamentales para el trabajo en zonas afectadas por el fuego.

Quienes cuenten con estos conocimientos y deseen colaborar deben comunicarse por escrito, indicando nombre, número de contacto, zona de la comarca donde se encuentran, horarios disponibles y cualquier información adicional que consideren relevante.





Traslado de personas y animales

La convocatoria también se extiende a quienes puedan colaborar con traslado de personas, insumos y pertenencias en distintos puntos de la comarca andina.

Además, se solicita ayuda para el tránsito y traslado de animales grandes y chicos, una de las problemáticas que más preocupa en las áreas rurales alcanzadas por los incendios.

Cómo comunicarse

Todas las personas interesadas en sumarse a esta red solidaria pueden escribir vía WhatsApp al número de contacto de la comisión logística de Hasta Lluvia:

📲 +54 9 2944 666090

Desde la organización remarcaron la importancia de canalizar la ayuda de manera ordenada para que llegue donde más se necesita, en un momento crítico para las comunidades afectadas por el fuego.