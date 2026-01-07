Llegó a Esquel uno de los tres aviones hidrantes más grandes del mundo, pero aún no operó sobre los incendios

En el marco de la emergencia por los incendios forestales que afectan a la Comarca Andina, arribó al Aeropuerto de Esquel el Boeing 737 FireLiner, uno de los tres aviones hidrantes más grandes del mundo y el de mayor porte de toda la región. Sin embargo, hasta el momento la aeronave no realizó descargas sobre los focos activos.

El avión pertenece a la provincia de Santiago del Estero y es único en Argentina. A nivel mundial, solo existen tres aeronaves de estas características: una en Canadá, otra en Australia y la tercera en el país.

Preparativos y despliegue logístico previo al inicio de operaciones

Tras su llegada a Esquel, se montó un importante dispositivo logístico para garantizar su futura operatividad. El Boeing 737 FireLiner comenzará a operar una vez finalizados los ajustes técnicos, la coordinación con los demás medios aéreos y la verificación del sistema de abastecimiento.

La aeronave cuenta con dos tanques internos y una capacidad de carga de hasta 15.000 litros de agua o retardante, con la posibilidad de realizar descargas completas, secuenciales o tiradas largas, lo que permite generar cortafuegos y atacar grandes frentes de incendio con alta precisión, especialmente en zonas de difícil acceso.

Refuerzo clave para El Hoyo y el Parque Nacional Los Alerces

El avión está previsto para intervenir en los incendios que afectan a El Hoyo y el Parque Nacional Los Alerces, con prioridad en el foco de Puerto Patriada, actualmente el más crítico de la Comarca Andina.

Ese incendio ya consumió más de 1.800 hectáreas y provocó la evacuación de más de 3.000 turistas, generando una situación de máxima alerta para brigadistas y autoridades provinciales.





“Llegó el avión hidrante de mayor porte de la región”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó la magnitud del refuerzo aéreo, aunque aclaró que el avión aún no entró en acción.

“Hoy podemos decir que llegó el avión hidrante de mayor porte de toda la región”, señaló.

Torres confirmó que la aeronave estará disponible para ambos focos activos:

“Va a estar operando tanto en el Parque Nacional Los Alerces como en El Hoyo. Hoy la prioridad es El Hoyo por la cercanía con espacios urbanos, pero el avión está a disposición de toda la emergencia”.

Una herramienta estratégica que aún no entró en acción

Por su parte, el director de Aviación Civil, Jorge Azar, explicó que el avión fue adquirido en 2022 como una herramienta estratégica para emergencias de gran magnitud.

“Buscábamos una aeronave que pudiera responder a siniestros de gran escala. Este avión no solo es clave para el combate de incendios, sino que también cumple funciones logísticas y de transporte de personal”, indicó.

Operado por la empresa Coulson Aviation, el Boeing 737 FireLiner cuenta con tecnología de última generación que permite descargas precisas y segmentadas, además de ser una aeronave multimisión, con capacidad para transportar hasta 66 brigadistas o realizar evacuaciones sanitarias.

La llegada de este avión de gran porte se suma a un operativo que continúa en expansión, con múltiples medios aéreos y un despliegue permanente de recursos terrestres, mientras se aguarda el inicio de sus operaciones sobre los incendios activos.











La palabra del ministro Iturriós



En tanto, en diálogo con el periodista Fernando Bonancea, el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia de Chubut, Héctor Iturriós, brindó precisiones sobre el despliegue del Boeing 737 FireLiner, que permanece apostado en el Aeropuerto de Esquel, desde donde podrá reabastecerse rápidamente para efectuar cargas de hasta 15.000 litros de agua por vuelo. El funcionario explicó que, si las condiciones ambientales lo permiten, este jueves por la mañana la aeronave tiene previsto realizar algunos lanzamientos iniciales sobre el incendio que se desarrolla en el Parque Nacional Los Alerces. Asimismo, indicó que después del mediodía, y siempre supeditado a que haya algo de viento que permita disipar el humo que persiste sobre la Comarca Andina, el avión podría comenzar a operar sobre los principales focos activos ubicados en los ejidos de El Hoyo y Epuyén. Iturriós recordó además que la llegada de esta aeronave de gran porte a la cordillera fue posible gracias a un acuerdo de cooperación entre los gobernadores de Chubut y de Santiago del Estero, lo que permitió sumar una herramienta estratégica de enorme capacidad en uno de los momentos más críticos de la temporada de incendios forestales.











Fuente Paula Moreno de EQS notas