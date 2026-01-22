Multas millonarias y clausuras: el Municipio avanza con sanciones firmes por violar la emergencia ígnea

En medio de un escenario “muy complejo” por el riesgo extremo de incendios, el coordinador de Gabinete de El Bolsón, Nicolás Distchenky, confirmó que ya hay sentencias firmes del Juzgado de Faltas contra vecinos y comercios que no respetaron la prohibición de hacer fuego. Las multas superan el millón y medio de pesos y se intensifican los controles.

En plena vigencia de la emergencia ígnea, el Municipio de El Bolsón avanza con sanciones económicas severas y clausuras a quienes incumplen la normativa que prohíbe encender fuego. Así lo confirmó el coordinador de Gabinete, Nicolás Distchenky, quien explicó que ya se están aplicando multas elevadas y sentencias firmes tras un trabajo coordinado entre Bomberos Voluntarios, SPLIF, el área de Comercio y el Juzgado de Faltas.

“Sí, se están efectuando las inspecciones correspondientes. Cada vez que hay una denuncia, Bomberos hace el informe, Comercio eleva la situación al Juzgado de Faltas y ahí se dictan las sanciones”, señaló el funcionario, remarcando el rol clave que cumplen también los vecinos al alertar sobre situaciones de riesgo.

Un caso emblemático: clausura y multa millonaria a un hostel

Entre los casos ya sancionados, Distchenky mencionó la situación de un hostel de la localidad que insistió en encender fuego pese a las advertencias. “Se le avisó que no se podía, siguió insistiendo, hizo un fogón y se lo sancionó. Además, el lugar no estaba habilitado, por lo que fue clausurado”, explicó.

La sanción económica aplicada en ese caso fue de un millón y medio de pesos, correspondiente a una primera infracción, aunque el funcionario aclaró que los montos pueden agravarse debido al contexto de emergencia ígnea y a la adhesión del municipio a la normativa provincial.

“Estamos en una emergencia claramente ígnea. Las multas son elevadas y tienen que serlo para que esto no se repita”, afirmó.

Prevención, diálogo y sanción

Distchenky remarcó que la prioridad del Ejecutivo municipal es prevenir, dialogar y agotar todas las instancias posibles antes de sancionar. Sin embargo, fue contundente al señalar que, cuando no hay cumplimiento, la respuesta debe ser firme.

“Van los inspectores, va Protección Civil, van los bomberos, piden por favor que no se haga fuego. Si la persona persiste, la sanción va a caer y va a ser fuerte”, sostuvo, y agregó que el intendente Bruno Pogliano fue claro en la necesidad de contar con sentencias contundentes para resguardar a la comunidad.

Denuncias vecinales y más de 20 causas en marcha

El coordinador de Gabinete confirmó además que ya existen varias sentencias firmes y que se está trabajando en no menos de 15 a 20 nuevos casos, no solo vinculados al uso indebido del fuego, sino también al estado de terrenos baldíos y pastizales altos, otro factor de alto riesgo en este contexto.

“Primero se notifica al vecino para que pueda regularizar la situación. Si no acata la norma, se eleva al Juzgado de Faltas y se dicta la sentencia”, explicó.

Incluso relató que en las últimas horas un vecino se presentó a quejarse por una multa millonaria. “Es lo que la gente estaba pidiendo: sanciones para los infractores. Nosotros tenemos que hacer cumplir las normas”, afirmó.

“Resguardar a toda la comunidad”

Distchenky cerró con un mensaje claro: el objetivo no es recaudar, sino evitar tragedias. “Lo fundamental es resguardar a toda la comunidad. La situación es muy compleja y no podemos permitir conductas irresponsables que pongan en riesgo vidas, viviendas y el ambiente”.

Desde el Municipio reiteraron el llamado a respetar la normativa vigente, denunciar situaciones de riesgo y extremar los cuidados en una temporada donde cualquier descuido puede tener consecuencias irreversibles.