PARQUE NACIONAL LOS ALERCES: El viento condiciona las tareas de brigadistas y medios aéreos









Villa Futalaufquen, viernes 16 de enero de 2026.- Con más de 100 combatientes en la línea, apoyados por personal técnico y logístico junto a la operación de medios aéreos, continúan las tareas contra el fuego en los seis sectores del incendio en el Parque Nacional Los Alerces. Las lluvias y el descenso de temperatura registrados en los últimos días lograron hacer descender el índice meteorológico de peligro de incendios (FWI), asociado a la facilidad de ignición y propagación del fuego, desde un nivel de riesgo EXTREMO a ALTO en el área protegida, aportando a las tareas de los equipos en terreno.

Sin embargo, el aumento en la intensidad del viento pronosticada para los próximos días -se esperan ráfagas de más de 50 km/h en la zona- permitiría un rápido incremento del índice para la jornada de hoy, con la posibilidad de ocurrencia de nuevos focos secundarios. Este viernes seis embarcaciones de Parques Nacionales y externas trabajarán en el Lago Rivadavia para el traslado de combatientes hacia el sector en la margen Oeste.

Además, se producirán relevos en el personal afectado al incendio para permitir el descanso y recuperación de los combatientes que vienen trabajando en el incendio. En los sectores afectados por la acción del fuego y debido a las condiciones topográficas existentes, en conjunto con la operación de maquinaria para la construcción de líneas de contención del fuego, se produce la alteración de la estabilidad del terreno y los árboles. Esto genera el desprendimiento de material rodante y posibles desmoronamientos, por lo que se establecen medidas preventivas para la circulación en áreas específicas de trabajo con el fin de garantizar la seguridad de las personas. Durante la jornada de ayer continuaron las tareas de ataque directo y construcción de líneas de defensa; atendiendo a la vez el ataque de puntos calientes reactivados y detectados durante el monitoreo con drones.





































Operaron seis helicópteros (tres del Ejército Argentino, uno contratado por la APN y dos provistos por la AFE) y un avión hidrante aportado por la AFE. Además, se realizan vuelos con drone para la observación en diferentes sectores del incendio, para brindar apoyo aéreo en la toma de decisiones y detección de focos de calor. La guardia nocturna estuvo conformada por tres unidades móviles de bomberos voluntarios que realizaron recorridas con equipos de agua por las poblaciones en el área Lago Verde - Lago Rivadavia - Punta Mattos y sus alrededores. El operativo es coordinado por el Parque Nacional Los Alerces y articulado por la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE). La Ruta 71 se encuentra en situación de tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León. Se recomienda especial atención en el sector de Bahía Rosales debido a la entrada y salida de vehículos por la operación del helipuerto.

Con una estrategia enfocada en proteger la vida y los bienes de las personas, la APN articula el despliegue de recursos con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la Provincia del Chubut.