PARQUE NACIONAL LOS ALERCES: Jornada de ataque a focos activos en sectores complejos









Villa Futalaufquen, domingo 18 de enero de 2026.- Tras una nueva jornada marcada por vientos intensos, continúa el operativo en el que participan más de 250 personas distribuidas en seis sectores con diversa complejidad para el acceso de los brigadistas a los puntos remotos donde se encuentran los focos activos de gran volumen. La jornada de hoy iniciará con monitoreos de drones destinados a evaluar el avance del fuego en dirección a la seccional Punta Mattos, y se realizará un sobrevuelo con el avión observador AEROTEC ARGENTINA, que cuenta con una cámara 360° incorporada para la observación de vuelo en gabinete. En el marco de la estrategia conjunta implementada con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Gobierno de la Provincia del Chubut, se implementó un comando unificado con la Provincia del Chubut para la toma de decisiones con el fin de optimizar la gestión operativa del incendio y el uso eficiente recursos. Durante la jornada de ayer se sumaron los recursos enviados por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de la República de Chile, que aporta un avión hidrante Air Tractor y un helicóptero B3 al dispositivo de medios aéreos.













"Esta colaboración transnacional se viene efectuando desde el inicio de las operaciones con la provisión de reportes técnicos de análisis y monitoreo de la situación regional, en el marco de la sinergia entre la APN y la CONAF para abordar las eventuales crisis que se presenten en las áreas protegidas de ambos países. El bosque andino de la Patagonia no tiene fronteras, y la hermandad de ambos países se manifiesta en los momentos críticos", señaló hoy el presidente de Parques Nacionales, Sergio Álvarez. El aporte de medios aéreos se compone por un avión monomotor de alta maniobrabilidad AT-802 y un helicóptero ligero multipropósito AS350 B3, que estarán en territorio argentino por un lapso de 10 días y 70 horas de operación, despachados por la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencia de la Subsecretaría del Interior de la República de Chile. Asimismo, los servicios turísticos de la Zona Sur y Centro del Parque Nacional Los Alerces se encuentran funcionando normalmente, con senderos habilitados y una gran cantidad de actividades ofrecidas por los prestadores locales.













Durante la jornada de hoy, por ejemplo, se desarrollará una competencia de nado en aguas abiertas en la Bahía de los Palos del lago Amutuy Quimey. Finalmente, y ante la circulación de solicitudes de donaciones en nombre de los brigadistas del Parque Nacional, se informa que desde la Administración de Parques Nacionales no se está implementando ninguna campaña oficial de recaudación en el marco del incendio forestal. La mejor forma de colaborar con este operativo es respetar las indicaciones sobre las restricciones del uso de fuego y sostener las normas de convivencia en las áreas habilitadas al uso público para no generar nuevos incidentes en esta situación compleja.





























Se recuerda que la velocidad máxima en los caminos internos del Parque Nacional es de 40 kilómetros por hora, y los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso en todos los trazados viales. La Ruta 71 está habilitada hasta el retén de Bahía Rosales, límite Sur de las operaciones en terreno, en tanto que la Portada Norte se encuentra cerrada.

Con una estrategia enfocada en proteger la vida y los bienes de las personas, la APN articula el despliegue de recursos con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la Provincia del Chubut.