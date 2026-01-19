Pogliano valoró la incorporación del helicóptero canadiense para el combate de incendios forestales







La provincia de Río Negro incorporó un helicóptero de gran capacidad para el combate de incendios forestales, único en la Argentina, que fue presentado ayer en la ciudad de San Carlos de Bariloche. En ese marco, el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, destacó la importancia de esta nueva herramienta que fortalece la respuesta ante emergencias en toda la región cordillerana.





Si bien la presentación oficial se realizó en Bariloche, este medio dialogó con el jefe comunal de El Bolsón, quien valoró incluso fuera de micrófono la decisión del Gobierno provincial de seguir invirtiendo en recursos estratégicos para enfrentar los incendios forestales.





Pogliano remarcó que Río Negro es la única provincia del país que cuenta con un helicóptero propio destinado exclusivamente al combate de incendios forestales, adquirido recientemente en Canadá.





“El helicóptero tiene capacidad para el traslado de combatientes y puede lanzar hasta 4.500 litros de agua, incluso operando en condiciones adversas, con vientos de hasta 90 kilómetros por hora”, explicó el intendente, subrayando la relevancia técnica de la aeronave.









Pogliano señaló que esta incorporación responde a una decisión política clara del gobernador Alberto Weretilneck, orientada al cuidado de la población y del ambiente.

“Es una decisión que tiene que ver con el cuidado de la gente, de los rionegrinos y rionegrinas, y también de los turistas que se acercan a nuestra provincia”, afirmó.





Asimismo, recordó que tras el incendio de Confluencia se comenzaron a sumar distintas herramientas que hoy conforman un sistema integral de combate del fuego.





Entre los elementos incorporados, el intendente mencionó el avión observador aportado por INVAP, que permite obtener imágenes en tiempo real y medir la temperatura del suelo en distintas capas, una tecnología clave para evaluar la evolución de los incendios.





A esto se suman 50 nuevos brigadistas, un sistema satelital alemán también único en el país que permite monitorear el avance del fuego y las capas térmicas del suelo, y el fortalecimiento del SPLIF como organismo central en la lucha contra incendios forestales.









Finalmente, Pogliano adelantó que en las próximas horas se presentarán nuevas patrullas y camionetas que serán entregadas a la Comisaría de El Bolsón, algunas de ellas equipadas con kits forestales de combate contra incendios.





“El concepto es claro: quien llega primero al lugar del fuego, lo puede combatir. Si llega el SPLIF, apaga el SPLIF; si llega la policía, apaga la policía”, explicó. En ese sentido, también destacó la entrega de kits a brigadas y vecinos que colaboran de manera voluntaria en la lucha contra el fuego.





La incorporación del helicóptero canadiense y del resto del equipamiento consolida una estrategia provincial que apunta a mejorar la capacidad de respuesta, proteger los bosques y cuidar a las comunidades frente a una problemática que año tras año golpea a la región.