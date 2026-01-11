Preocupación en el ANPRALE: una turista denunció el hallazgo de un bidón con combustible en plena emergencia ígnea





El hallazgo se produjo en el Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido, en un sector cercano al Mirador de los Piches. La joven se preguntó por qué había un bidón con combustible en el lugar y cuál sería su finalidad, en un contexto crítico por los incendios forestales.



Una grave situación de riesgo fue denunciada por una joven turista que recorría el Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido (ANPRALE), donde encontró un bidón lleno de combustible abandonado en un sendero cercano al Mirador de los Piches, en medio de la emergencia ígnea que afecta a la región.

El hecho quedó registrado en un video enviado a Noticias del Bolsón, donde la visitante expresa su preocupación y desconcierto ante la presencia del bidón en un área natural sensible. En las imágenes, la joven se pregunta por qué ese combustible se encontraba allí, quién lo dejó y con qué finalidad, remarcando el peligro que representa en un contexto de altas temperaturas y prohibición absoluta de fuego.

El hallazgo genera alarma, ya que se trata de una zona de alto valor ambiental y turístico, con circulación constante de visitantes y ubicada en un sector donde un foco ígneo podría propagarse rápidamente, poniendo en riesgo el bosque nativo y a las personas.

La denunciante señaló que decidió visibilizar la situación para que las autoridades tomen intervención y se investigue el origen del bidón, al tiempo que pidió mayor control y prevención dentro del área protegida.

Desde Noticias del Bolsón se recuerda que está terminantemente prohibido portar combustible, hacer fuego o realizar cualquier acción que pueda provocar incendios, y se solicita a la comunidad y a los visitantes denunciar de inmediato cualquier situación sospechosa ante los organismos correspondientes.

El episodio se suma a una serie de hechos que generan preocupación en la comarca, donde la combinación de conductas irresponsables, vandalismo y negligencia incrementa el riesgo en un momento crítico para el territorio.