Propuesta cinematográfica en el Tren Patagónico



El Tren Patagónico vuelve a convertirse este verano en una experiencia cultural sobre rieles. A través de su vagón de cine el único de su tipo en todo el país, y en articulación con la Secretaría de Cultura, se ofrece una nutrida propuesta cinematográfica durante todo el recorrido que une Viedma con San Carlos de Bariloche.





Hasta el 1 de marzo, quienes viajen en esta emblemática formación podrán disfrutar de un variado catálogo de producciones nacionales y regionales, pensadas para públicos de todas las edades: infancias, adolescentes y personas adultas.





La propuesta contempla cuatro funciones por viaje, organizadas de acuerdo a distintos momentos del día y públicos específicos. Por la mañana se proyecta una película destinada a las infancias; por la tarde, una función ATP; por la noche, una película apta para mayores de 16 años; y, ya entrada la madrugada, una función de trasnoche.





El catálogo cinematográfico es amplio y dinámico, con títulos que van rotando a lo largo de la temporada, lo que permite que cada viaje sea una experiencia distinta. De esta manera, el Tren Patagónico no solo conecta ciudades, sino que también acerca el cine y la cultura a los pasajeros, transformando el trayecto en un espacio de encuentro, disfrute y producción cultural en movimiento.