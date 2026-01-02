Recomendaciones de Salud para un verano seguro: alimentación, calor y recreación



El Ministerio de Salud difundió una serie de recomendaciones clave para cuidar la salud durante la temporada estival, haciendo especial hincapié en la correcta manipulación de alimentos, la prevención del golpe de calor y las medidas de seguridad en actividades recreativas. El Ministerio de Salud difundió una serie de recomendaciones clave para cuidar la salud durante la temporada estival, haciendo especial hincapié en la correcta manipulación de alimentos, la prevención del golpe de calor y las medidas de seguridad en actividades recreativas.





Higiene y conservación de alimentos





En materia de alimentación, el organismo remarcó la importancia de mantener estrictas medidas de higiene al manipular alimentos. Esto incluye el lavado frecuente de manos y superficies, así como la correcta conservación de productos frescos y envasados.





Se recomendó adquirir alimentos únicamente en puestos habilitados, verificar etiquetas, registros sanitarios y fechas de vencimiento, y asegurar que los productos mantengan la cadena de frío adecuada.





Evitar la contaminación cruzada





Los especialistas advirtieron sobre los riesgos de la contaminación cruzada, señalando que es fundamental separar carnes crudas del resto de los alimentos. Además, aclararon que no se deben lavar el pollo ni las carnes crudas antes de cocinarlas, ya que esta práctica favorece la propagación de gérmenes en la cocina.





También indicaron que los alimentos deben cocinarse completamente y que las preparaciones no deben permanecer más de una hora a temperatura ambiente, especialmente durante jornadas de calor intenso.





Cuidado especial con huevos y salsas





El manejo de huevos y preparaciones que los contengan —como mayonesas y salsas— requiere especial atención. Deben mantenerse refrigerados y cocinarse adecuadamente para evitar riesgos de infección. Ante cualquier duda sobre la frescura o inocuidad de un alimento, se recomendó descartarlo de inmediato.





Alcohol, calor y prevención





Desde el Ministerio se recordó que niños, adolescentes y personas gestantes o en período de lactancia no deben ingerir alcohol, y se promovió la figura del conductor designado para reforzar la seguridad vial.

Asimismo, se insistió en la prevención del golpe de calor, aconsejando hidratarse cada 30 minutos, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas y utilizar protector solar con factor superior a 50.





Actividades al aire libre y agua segura





Para quienes realicen actividades al aire libre o acampen, se recomendó hacerlo solo en lugares habilitados, conservar los alimentos en recipientes herméticos y evitar zonas con presencia de roedores para reducir el riesgo de Hantavirus.





En cuanto a la recreación acuática, se subrayó que en hogares con piletas los niños deben estar siempre supervisados, el agua debe mantenerse limpia y las piletas taparse tras su uso. En playas y ríos, se pidió respetar las banderas de peligro, bañarse únicamente en sectores habilitados con guardavidas y extremar precauciones en zonas de acantilados.





Un compromiso colectivo





Finalmente, el Ministerio de Salud recordó que la prevención es un compromiso colectivo y que, ante síntomas como mareos, náuseas, dolor de cabeza intenso o diarreas persistentes, se debe solicitar asistencia médica inmediata. El objetivo es que las y los rionegrinos puedan transitar el cierre del año con bienestar y salud, promoviendo el cuidado mutuo en cada comunidad.