Recuperaron una vivienda usurpada del IPPV y fue asignada a una familia cipoleña con cinco hijos

Los adjudicados originales del plan de vivienda nunca pagaron las cuotas. Fue entregada a la familia de Gisella que tiene dos hijos con discapacidad.esposo y cinco hijos en condiciones precarias en una vivienda de un campo. La situación llegó al extremo de ser desalojados del lugar por un conflicto judicial, hasta que llegó el llamado tan esperado: habían sido beneficiados con una vivienda recuperada del IPPV.“Yo sabía que algo bueno nos iba a llegar; tanta súplica, tanto llorar, el Señor me escuchó”, expresó entre lágrimas esta vecina de 37 años. La adjudicación de esta vivienda a una familia como la de Gisella reivindica los verdaderos objetivos de los planes de viviendas provinciales: otorgar una solución habitacional digna a personas que realmente lo necesitan.