REFUERZAN CONTROLES PREVENTIVOS ANTE LA EMERGENCIA ÍGNEA EN LA ZONA ANDINA

En el marco de la emergencia ígnea declarada en la zona andina,donde se encuentra terminantemente prohibido hacer fuego bajo cualquier circunstancia, la Comisaría 12ª, por disposición de la Jefatura de Policía y la Unidad Regional, intensificó los operativos de control y prevención.

Los procedimientos, que ya se venían realizando, fueron reforzados en distintos sectores estratégicos como ANPRALE, el acceso a Wharton, el camping Doña Rosa y la zona de la pasarela. Además, se llevan adelante recorridas preventivas con cuatriciclos, patrulla de montaña y brigada motorizada.

A estos recursos se sumó un vehículo UTV de Defensa Civil, que trabaja de manera conjunta con personal policial recorriendo distintos senderos, con el objetivo de evitar cualquier inicio de incendio y verificar que no haya acampantes o turistas realizando fogatas.





Hasta el momento no se han registrado novedades de trascendencia. No obstante, se prevé que entre lunes y martes se refuercen aún más los controles en los sectores de Mallín Ahogado, Wharton, zonas de bosque y ANPRALE, con mayor presencia de personal, a fin de prevenir siniestros similares a los ocurridos el año pasado.









Asimismo, se incrementó la presencia policial junto a Defensa Civil en el sector del Manso, en el marco de los últimos episodios registrados, incluido un hecho de violencia contra un trabajador del SPLIF. En conjunto con Protección Civil de la Provincia, se continúa con tareas de identificación y control, remarcando que no está permitido encender fuego en ningún punto del área bajo ninguna circunstancia.