Refuerzan la alerta preventiva en Villa Lago Rivadavia ante una posible evacuacion por el incendio en el Parque Nacional Los Alerces

El Comité de Emergencia pidió a vecinos y visitantes mantenerse atentos a la información oficial y preparados ante una eventual evacuación. Se difundieron recomendaciones clave y canales de comunicación habilitados.



En el marco del incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces, el Comité de Emergencia emitió un aviso preventivo para la zona de Villa Lago Rivadavia, solicitando a la comunidad y a quienes se encuentran de visita que permanezcan informados y en estado de preparación ante una posible evacuación.

Entre las recomendaciones difundidas, se indicó contar con un bolso o mochila de emergencia que incluya documentación personal y familiar, papeles de la propiedad, medicación necesaria, equipos de comunicación y linternas. En el caso de familias con niños, se sugirió llevar un juguete de apego o de uso frecuente, para facilitar la contención emocional en una situación de traslado.

Asimismo, se recordó la importancia del cuidado de las mascotas, recomendando no dejarlas atadas, mantenerlas al resguardo y, de ser posible, trasladarlas junto al grupo familiar. También se pidió fortalecer la comunicación entre vecinos, especialmente para coordinar transportes disponibles en caso de ser necesarios.

Las autoridades informaron que se encuentra habilitada la frecuencia VHF 140.970 para comunicaciones, y recordaron los números de emergencia: 100 Bomberos, 101 Policía y 103 Protección Civil. Para más información, se habilitó el contacto +54 9 2944 662868.

Desde el Comité de Emergencia remarcaron que la prevención y la información responsable son fundamentales para cuidar a toda la comunidad mientras continúan las tareas de monitoreo y respuesta frente al avance del fuego.