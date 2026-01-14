Refugios de montaña en El Bolsón: orientación clave para recorrer la red más grande de Latinoamérica de forma segura

La Oficina de Montaña de El Bolsón es, día tras día, un punto neurálgico para quienes llegan con la mochila cargada de expectativas y ganas de conocer la red de refugios más grande de Latinoamérica. Familias, grupos de amigos y viajeros de distintas partes del país y del mundo pasan constantemente por el lugar en busca de información confiable para disfrutar la montaña de manera segura.





Allí trabajan Uriel Bento Rodríguez y Matías Arias, informantes de montaña, quienes cumplen un rol fundamental: orientar, prevenir y acompañar a quienes desean internarse en senderos, bosques y refugios de la región.





Matías Arias explicó que la oficina abre todos los días de 8 a 20 horas, y que desde temprano comienzan a recibir visitantes.

“Nuestro trabajo es personalizado y está orientado a que el turismo pueda hacer un trekking de montaña que sea disfrutable y seguro”, señaló.





La atención no se limita a entregar un folleto. Cada consulta implica diálogo, evaluación del estado físico de los visitantes, del tiempo disponible y, sobre todo, de las condiciones climáticas, un factor decisivo en la montaña patagónica.





Ante la consulta sobre recorridos más livianos, Arias fue claro:

Depende mucho del horario y del clima. Si se viene temprano a la mañana se puede hacer, por ejemplo, Encanto Blanco, que es una caminata hermosa, con una combinación única de flores y fauna patagónica”.





También mencionó opciones muy elegidas como La Playita, el Cajón del Azul o incluso el Piltriquitrón, siempre evaluando el momento del día.

“Después del mediodía muchas veces ya no es horario, sobre todo si hay tormentas. Hoy, por ejemplo, se espera un temporal después del mediodía, con descenso de temperaturas. No es lo mismo salir a la mañana que hacerlo con lluvia”, advirtió.





Desde la oficina remarcan constantemente la importancia de informarse antes de subir.

“Estamos continuamente, junto con mis compañeros, dando ese dato importante que es el clima y los temporales que se vienen”, explicó Arias, subrayando que una decisión a tiempo puede evitar situaciones de riesgo.





Por su parte, Uriel Bento Rodríguez contó que el interés de los visitantes se concentra, en gran medida, en un mismo destino:

“Lo primero que preguntan es por el Cajón del Azul. Quieren agua, quieren meterse en los pozones, hacer el circuito troncal”.





Durante la temporada alta, la demanda se intensifica.

“Los días de feria realmente no paramos. Atendemos constantemente a gente que quiere subir a la montaña, conocer los refugios, la vegetación y los ríos”, relató.





El paso por la Oficina de Montaña es simple, pero fundamental.

“Cuando llega alguien hay que explicarle todo desde cero: qué tener en cuenta para subir, las medidas de seguridad, los seguros y demás. Eso puede llevar entre 10 y 15 minutos, y hasta 20 si es una familia numerosa”, explicó Uriel.





La información que se brinda permite que cada visitante sepa hasta dónde puede ir, cómo hacerlo y en qué condiciones, reduciendo riesgos innecesarios.





La tarea de los informantes de montaña es muchas veces invisible, pero resulta clave para el turismo responsable. Desde orientar a una familia hasta prevenir salidas en condiciones climáticas adversas, su trabajo sostiene una experiencia segura y consciente en uno de los entornos naturales más valorados de la Patagonia.





Antes de subir, la recomendación es clara: pasar por la Oficina de Montaña, informarse y disfrutar El Bolsón con respeto y cuidado.

Desde la Oficina de Montaña, Uriel Bento Rodríguez y Matías Arias explican cómo funciona el asesoramiento a turistas, los horarios, las recomendaciones según el clima y cuáles son los circuitos más elegidos para descubrir la cordillera sin riesgos.