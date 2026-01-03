Rescatan a una mujer lesionada en zona de montaña camino al refugio Hielo Azul









Un operativo de rescate se desplegó durante la noche del martes en la zona de montaña cercana al camping Hue Nain, en El Bolsón, luego de que una mujer resultara lesionada mientras se desplazaba hacia el refugio Hielo Azul.

Según se informó, alrededor de las 20:30 horas del viernes se recibió una alerta a través del 911 local, indicando que una persona de sexo femenino, de 38 años, presentaba una lesión en la rodilla derecha, lo que le impedía continuar el recorrido. La mujer se encontraba a unos 1.500 metros de la pasarela del camping Hue Nain, en dirección al refugio.

Operativo conjunto en terreno complejo

Ante la situación, se conformó de inmediato un grupo de rescate en montaña, integrado por la Brigada de Rescate de la Policía de la Provincia de Río Negro, a cargo de Maximiliano Olivares, junto a personal de la Brigada de Montaña dependiente de Bomberos Aeroclub El Bolsón y Bomberos Voluntarios.

El operativo se desarrolló de manera coordinada con Protección Civil, que colaboró con los medios de transporte necesarios para facilitar el arribo del personal hasta el sector indicado, teniendo en cuenta las condiciones del terreno y el horario nocturno.









Asistencia y traslado al hospital

A las 22:20 horas, el personal logró dar con la mujer lesionada, quien es oriunda de Villa La Angostura y se encontraba acompañada por menores de edad. Tras brindarle asistencia en el lugar, se procedió a su descenso en plano rígido hasta el camping Hue Nain.

Cerca de las 23:40 horas, el operativo concluyó con el arribo al camping, desde donde la mujer fue trasladada al nosocomio local para una mejor evaluación y atención médica.





El rápido accionar y el trabajo articulado entre las distintas fuerzas permitieron resolver el rescate de manera segura, destacando una vez más la importancia de la prevención y la coordinación interinstitucional en actividades de montaña.