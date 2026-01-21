Río Negro amplía el acceso a tratamientos oncológicos en la Zona Andina

A través de esta rúbrica, pacientes oncológicos la Zona Andina accederán a los servicios en el Hospital Zonal “Dr. Ramón Carrillo” de Bariloche.





El Gobernador Weretilneck resaltó el valor humano de este convenio, permitiendo a los pacientes oncológicos atenderse cerca de sus hogares: “Todos sabemos lo que significa el desarraigo al recibir un tratamiento lejos de sus casas, de sus afectos y de las personas que acompañan y contienen”. “Recibir el tratamiento a minutos de sus hogares es algo realmente muy importante para la cura” agregó.

Este acuerdo representa un paso importante en la integración entre el sistema público de salud y una institución privada de alta complejidad, como lo es INTECNUS, fortaleciendo la red sanitaria de Río Negro.





El Mandatario subrayó que convenios como este garantizan la igualdad en derechos en materia de salud, especialmente para quienes no tienen cobertura social, y comentó que ya se está trabajando para que afiliados y afiliadas de la Obra Social provincial IPROSS también puedan recibir la cobertura.





El Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó la integración entre el público y el privado “en una de las áreas donde mayor fortaleza tiene INTECNUS como lo es la radioterapia y el diagnóstico por imágenes. Ahora los pacientes que se atiendan en Bariloche dejarán de viajar y podrán realizarse los estudios a nivel local, con los máximos estándares de calidad”.

Río Negro fortalece la formación de profesionales de la salud

En la jornada, el Gobierno Provincial rubricó otro convenio con INTECNUS para el desarrollo de residencias médicas en áreas estratégicas del sistema de salud, con el objetivo de fortalecer áreas relacionadas al diagnóstico y tratamiento de enfermedades.





A través de este convenio, la Provincia financiará un cupo de residencia médica en especialidadescomo Terapia Radiante o Diagnóstico por Imágenes Híbridas, que se desarrollarán en el ámbito de INTECNUS, institución de referencia en medicina nuclear y radioterapia.





INTECNUS pondrá a disposición sus servicios asistenciales, espacios formativos y equipos profesionales para el desarrollo de las actividades de formación, mientras que el Ministerio de Salud asumirá el financiamiento completo del trayecto formativo del residente seleccionado, conforme al régimen provincial de residencias en salud.





A través de estos convenios, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con el acceso a tratamientos a través de estudios de alta complejidad, y con la formación de profesionales especializados, lo que hace al fortalecimiento del sistema sanitario provincial a través de la articulación entre la gestión pública y privada.

