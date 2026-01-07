Río Negro no tiene focos activos de incendio

En el marco de la Emergencia Ígnea vigente, el Gobierno de Río Negro dio a conocer un nuevo parte diario del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendio Forestales, a través del cual se informó que, actualmente, la provincia no presenta focos activos.













El SPLIF informó que en gran parte de Río Negro se mantienen condiciones meteorológicas que elevan los riesgos de incendio, por lo que se insiste en respetar las prohibiciones vigentes, apelando a la responsabilidad individual y colectiva.





En Bariloche, el índice de peligrosidad es muy alto; mientras que en El Bolsón y General Conesa, el índice es extremo. En Luis Beltrán, por su parte, este índice es alto.





En la jornada, Río Negro reforzó su apoyo con Chubut en los incendios de Puerto Patriada. Allí, 25 combatientes del SPLIF de Bariloche y El Bolsón trabajan en el despliegue con organismos de Chubut, con incendios que afectan a las comunidades de El Hoyo y Epuyén, una zona de alta complejidad por la presencia de población.









Encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, y en espacios públicos o áreas naturales no habilitadas.

Realizar quemas de residuos de cualquier tipo y uso recreativo del fuego.

Hacer fuego para cocinar fuera de lugares expresamente habilitados o cuando el índice de peligrosidad no lo autoriza. Con riesgo EXTREMO, está prohibido en todos los casos, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

Incumplir estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales.

Producto del esfuerzo y trabajo coordinado entre SPLIF, Bomberos Voluntarios, Protección Civil, la Policía de Río Negro y la Agencia Federal de Emergencias, Río Negro no presenta focos activos de incendio. En este sentido, se solicita extremar los cuidados en todas las actividades al aire libre debido a las condiciones meteorológicas que elevan los riesgos.