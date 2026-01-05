Río Negro te cuida: así es el fuerte operativo en las rutas para el verano

A través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, se refuerza la presencia en las rutas con patrullajes permanentes y controles preventivos, acompañando el aumento del movimiento turístico, comercial y de transporte de cargas y pasajeros.





Este refuerzo garantiza mayor seguridad, tanto para quienes visitan Río Negro como para los residentes, complementando y potenciando la labor de los puestos camineros y de control de tránsito en todo el ámbito provincial.

Las patrullas que reforzarán el operativo cuentan con equipos de internet satelital móvil y portátil, lo que permite realizar controles y verificaciones en tiempo real incluso en zonas sin cobertura de datos móviles.





Esta tecnología posibilita el monitoreo permanente de las unidades, la verificación inmediata de la documentación del conductor y del vehículo, y la realización de operativos preventivos en rutas y caminos alejados de los centros urbanos, fortaleciendo la prevención en todo el territorio provincial.

El operativo contempla el despliegue de patrullas operativas por cada Zona de Seguridad Vial, asegurando un patrullaje exclusivo y continuo en los sectores asignados de las zonas Alto Valle, Atlántica, Andina y Viedma.





Durante los controles se verificará alcoholemia, aptitud para conducir, condiciones de seguridad de los vehículos, uso obligatorio del cinturón de seguridad y casco, control de velocidad, correcto funcionamiento de luces y la prohibición del uso del teléfono celular al conducir, entre otros aspectos clave para la prevención de siniestros viales.

