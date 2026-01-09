Salud rionegrina garantiza asistencia y cooperación por incendios en Chubut



La red pública de salud de Río Negro se encuentra trabajando en plena colaboración para asistir a los habitantes de Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén. Se coordinan derivaciones críticas y atención de patologías derivadas de la emergencia climática.

Desde el inicio de la emergencia ígnea que afecta a la zona cordillerana de Chubut, el Ministerio de Salud de Río Negro, a través del Hospital Área Programa El Bolsón, dispuso de forma inmediata todos sus recursos para funcionar como centro de referencia y apoyo sanitario para las localidades vecinas de la provincia vecina.

En el marco de esta cooperación, el sistema público rionegrino recibió recientemente a un paciente de 64 años de la zona afectada, quien ingresó con un cuadro de Infarto Agudo de Miocardio (IAM) evolucionado. Gracias a la rápida intervención y a la disponibilidad de la red provincial, el paciente fue estabilizado y se encuentra bajo seguimiento médico estricto.

Este caso ejemplifica la disposición total de la infraestructura rionegrina para complementar la asistencia médica en situaciones donde la complejidad o la urgencia lo requieren, garantizando que ningún habitante de la Comarca Andina quede sin cobertura frente a eventos de riesgo de vida.

Los incendios forestales no solo representan una amenaza directa por el fuego, sino que generan un impacto colateral en la salud de la población a corto y mediano plazo. En este sentido, el sistema de salud advierte y refuerza la atención sobre:

- Afecciones respiratorias: el humo y las partículas en suspensión provocan cuadros de broncoespasmos, exacerbación de asma y EPOC e irritación de las vías aéreas superiores.

- Problemas oculares: aumento de consultas por conjuntivitis química y lesiones corneales debidas a la exposición persistente a la ceniza.

Salud mental: el equipo de salud subraya la importancia de la contención psicológica ante situaciones de crisis, pérdida de bienes y el estrés postraumático que generan estas catástrofes.

"Nuestra red de salud pública es una sola cuando se trata de salvar vidas. Estamos a disposición total para complementar la asistencia de nuestros vecinos de Chubut", destacó el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis.