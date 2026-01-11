Solicitan ayuda para un brigadista solidrio que sufrio quemaduras, esta internado en Bariloche





Manu Hidalgo, vecino de Lago Puelo, se encuentra internado en terapia intensiva en la ciudad de Bariloche luego de haber sufrido graves quemaduras mientras colaboraba en el combate del incendio que afectó a las localidades de El Hoyo y Epuyén.





Según se informó, Hidalgo presenta quemaduras en el 20% de su cuerpo y compromiso en las vías aéreas, motivo por el cual permanece bajo estricta atención médica. El hecho ocurrió cuando quedó encerrado por el fuego durante las tareas de colaboración.





Familiares del vecino viajaron para acompañarlo durante su internación y lanzaron una campaña solidaria para afrontar los gastos de traslado, alojamiento y otros costos derivados de la situación.





Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de MercadoPago, al alias jazminlagopuelo, a nombre de Jazmín Hidalgo.

Desde el entorno familiar agradecen el acompañamiento y la solidaridad.