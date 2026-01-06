Torres confirmó que los incendios en la cordillera fueron intencionales y detalló un fuerte despliegue para combatir el fuego

Imagen tomada en Rincon de Lobos callejon Valenzuela a las 21.50 del martes 6 de enero. Gentileza Radio Ciudad

El gobernador de Chubut brindó un parte oficial sobre los focos activos en la provincia, confirmó más de 1.800 hectáreas afectadas en Puerto Patriada y destacó el trabajo conjunto entre provincias y el Sistema Nacional del Manejo del Fuego.

El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, brindó precisiones sobre el estado de situación de los incendios forestales que afectan a distintos puntos de la cordillera, con especial preocupación en Puerto Patriada y Epuyén, y buscó llevar tranquilidad a la población ante versiones confusas que circularon en las últimas horas.

Torres detalló que en total se registraron cinco incendios. El primero, en Cholila, ya se encuentra controlado y fue confirmado como intencional, tras hallarse material acelerante. “Está siendo investigado por la Fiscalía”, afirmó el mandatario.

En tanto, el incendio del Turbio se encuentra contenido en un 90%, mientras que el foco en el Parque Nacional Los Alerces continúa activo. A su vez, el incendio del Lago Engaño ya fue controlado.

El gobernador señaló que el foco que mayor preocupación genera en este momento es el de El Hoyo – Puerto Patriada, donde ya se consumieron más de 1.800 hectáreas. En ese marco, confirmó que durante la jornada del domingo se logró evacuar a más de 3.000 turistas que se encontraban en el sector.

“Me comuniqué con el fiscal y nos dio la certeza de que el incendio fue intencional, en un lugar estratégico, en un horario estratégico y en un momento donde había muchas familias y turistas, con el riesgo de cerrar el único camino de salida”, remarcó Torres.

El mandatario destacó y agradeció el trabajo de los brigadistas, fuerzas de seguridad y autoridades locales. “Quiero felicitar a todos los brigadistas que estuvieron trabajando desde el primer momento y al intendente, que estuvo presente llevando tranquilidad para que los trabajos se realicen con profesionalismo”, expresó.

Actualmente, el operativo cuenta con más de 180 combatientes, más de 100 personas en tareas logísticas, cinco aviones hidrantes, un helicóptero en actividad y la llegada de un avión hidrante de gran porte desde Santiago del Estero. Además, colaboran las provincias de Río Negro, Neuquén y Córdoba, junto al Sistema Nacional del Manejo del Fuego.

“Acá no hay grietas ni jurisdicciones cuando se trata de combatir el fuego. Estamos trabajando todos juntos, brigadistas nacionales y provinciales, codo a codo”, subrayó el gobernador.

En relación a Epuyén, Torres aseguró que se monitorea permanentemente el avance del fuego para garantizar la seguridad de las personas. Indicó que en el sector de El Hoyo no hay evacuados y que las diez viviendas que estuvieron comprometidas ya fueron reubicadas.

Finalmente, advirtió que la situación sigue siendo compleja debido a las condiciones climáticas. “Declaramos la emergencia ígnea hace más de un mes porque sabíamos que este iba a ser el verano más seco de la última década”, concluyó.





Torres llamó a la unidad entre Nación y provincias para combatir los incendios en la cordillera

El gobernador de Chubut remarcó que el fuego no reconoce límites jurisdiccionales, destacó el trabajo conjunto con Nación y provincias de distintos signos políticos y confirmó asistencia para las familias afectadas.

En el marco de la crítica situación que atraviesa la región cordillerana por los incendios forestales, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, volvió a enfatizar la necesidad de un trabajo coordinado y sin disputas políticas entre la Nación, las provincias y los distintos organismos que intervienen en la emergencia.

Torres explicó que, desde lo formal, la Nación tiene competencia directa únicamente en el Parque Nacional Los Alerces, pero aclaró que eso no condiciona la respuesta ante una emergencia. “Nosotros no preguntamos de qué jurisdicción es cuando hay un incendio en el Parque Nacional Los Alerces, actuamos de inmediato”, sostuvo.

En el mismo sentido, señaló que la colaboración es recíproca y permanente. “Tampoco preguntamos cuando necesitamos que la Policía Provincial actúe ante una situación dentro del Parque. Lo hacemos inmediatamente y también tenemos esa colaboración por parte del Estado Nacional”, afirmó.

El mandatario fue categórico al rechazar cualquier discusión de competencias en medio de la emergencia: “Acá no hay ninguna discusión jurisdiccional. El incendio no diferencia límites geográficos. Va contra el Parque Nacional, contra Chubut y contra Río Negro”.

Torres llamó a transitar este momento con unidad y responsabilidad: “Este es un momento para estar hermanados, espalda con espalda, garantizándole la seguridad a la gente, no contándonos las costillas ni haciendo política cuando lo que necesitamos es colaborar”.

En ese marco, destacó el acompañamiento de provincias de distintos signos políticos, como Santiago del Estero, Río Negro y Córdoba, además del trabajo conjunto con Nación. “Estamos todos trabajando en conjunto”, subrayó.

El gobernador también confirmó que el Ministro del Interior se puso a disposición desde el primer momento y adelantó que estará presente en la zona, como parte de un esquema de acompañamiento que incluirá aportes para asistir a las familias afectadas y fortalecer el sistema integral de manejo del fuego.

Finalmente, Torres puso en valor el esfuerzo de quienes están en la primera línea del combate contra el fuego: “Cuando uno ve el trabajo de los brigadistas, no se distingue si tienen chaqueta amarilla o roja. Están todos juntos, poniendo el cuerpo y arriesgando la vida para garantizar la seguridad de nuestros pueblos”.

🔴 La emergencia continúa y las autoridades reiteran el pedido de mantenerse informados por canales oficiales y respetar las indicaciones de los equipos de emergencia.

