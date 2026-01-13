Tragedia en la Costa Atlántica: un muerto y más de 30 heridos por un "meteotsunami"



El fenómeno afectó a Mar del Plata, Mar Chiquita y Santa Clara del Mar. Se reportaron 35 personas heridas y un hombre sufrió un infarto. El fenómeno afectó a Mar del Plata, Mar Chiquita y Santa Clara del Mar. Se reportaron 35 personas heridas y un hombre sufrió un infarto.

Lo que parecía ser un típico lunes de verano en las playas bonaerenses se tornó en un escenario de película de terror, cuando un meteotsunami se registró en el sudeste de la provincia y afectó a varias localidades.





La repentina crecida del mar que azotó a las distintas playas de la costa bonaerense, dejó como saldo, hasta el momento, un hombre fallecido. Autoridades de Defensa Civil de Buenos Aires confirmaron el fallecimiento de una persona que había sufrido fuertes golpes al chocar contra las rocas de una escollera en las playas de Santa Clara del Mar.

En el caso de las playas de Santa Clara del Mar, fueron evacuadas rápidamente por los guardavidas y equipos de emergencia para "no tener ningún inconveniente".





Según testigos que presenciaron el fenómeno, el agua comenzó a retirarse de pronto y fue cuando apareció la ola, casi como una pared, y rompió con dureza sin fondo. "Fue un evento impredecible", aseguraron. Además, se confirmó que el nivel del agua llegó a crecer hasta cinco metros.

Dramático rescate

En las playas de Mar Chiquita, un hombre de 30 años debió ser rescatado por guardavidas, quienes le practicaron reanimación cardio pulmonar (RCP) durante más de media hora, Según se informó, sufrió un infarto y permanece internado en grave estado en un hospital de la zona.





La víctima, se encontraba con su esposa y su hija cuando, alrededor de las 16.20 hs, la confluencia del agua del mar con la del río lo arrastró y se perdió su rastro, minutos después fue localizado del otro lado de la playa.





El hombre fue rescatado en una embarcación y asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El fenómeno también tuvo su impacto en las playas de Mar del Plata. Según relataron testigos, alrededor de las 15:00 el mar primero se retiró unos 20 metros, tal como estaba previsto en las tablas de marea. Sin embargo, en cuestión de segundos comenzaron a ingresar olas fuertes, lo que derivó en una crecida abrupta que tomó por sorpresa a quienes se encontraban en la playa.



