Tres focos activos y un operativo reforzado en la Comarca Andina por los incendios forestales

El incendio que afecta a Epuyén y El Hoyo continúa activo y mantiene en alerta a la región. El Gobierno del Chubut intensificó el operativo ante condiciones meteorológicas extremas y el riesgo sobre sectores poblados.

Los incendios forestales que afectan al noroeste chubutense, particularmente a las localidades de Epuyén y El Hoyo, continúan activos y presentan un escenario complejo, marcado por tres frentes principales de avance, altas temperaturas y condiciones climáticas adversas que dificultan las tareas de combate en la Comarca Andina.

El siniestro iniciado el lunes 5 de enero en la zona de Puerto Patriada, denominado “1.ª Cantera – Puerto Patriada”, registra un comportamiento variable y una rápida propagación en algunos sectores, favorecida por la topografía, la abundancia de combustible vegetal y la ausencia de precipitaciones significativas.

Sectores críticos y viviendas en riesgo

Según informó el secretario de Bosques de Chubut, Abel Nievas, uno de los focos más complejos se desarrolla sobre bosque de coihue, avanzando hacia campos de la estancia Leleque, donde los equipos realizan recorridas permanentes para anticipar maniobras de contención.

Otro frente se mantiene activo en la zona del Pedregoso, con importante intensidad, mientras que un tercer sector se ubica del lado de la comunidad Cárdenas, en cercanías del lago Epuyén, donde el fuego llegó a aproximarse peligrosamente a viviendas.

En este último punto, el trabajo con medios aéreos permitió frenar el avance de las llamas y evitar mayores daños, aunque las autoridades remarcaron que la situación es dinámica y puede cambiar rápidamente.

Hasta el momento, se realizó la evacuación preventiva de 15 familias, además de dos autoevacuaciones, y se confirmó que una vivienda resultó afectada. El operativo se mantiene en máxima alerta, con planificación diaria.

Despliegue histórico de recursos

En el combate de los incendios forestales en la cordillera chubutense trabajan más de 340 personas, entre brigadistas y personal de apoyo, pertenecientes al Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismos provinciales, fuerzas de seguridad, municipios, bomberos voluntarios y equipos técnicos especializados.

El operativo cuenta con una amplia dotación de recursos terrestres, que incluye camionetas, autobombas, camiones cisterna, maquinaria vial, drones, embarcaciones y puestos de comando, además de un esquema aéreo compuesto por helicópteros con helibalde, aviones cisterna, aviones anfibios y un avión Boeing 737 destinado al combate de incendios de gran magnitud.

Desde el SPMF destacaron que las acciones se desarrollan de manera coordinada, con reuniones operativas diarias encabezadas por el gobernador Ignacio Torres, donde se definen estrategias, distribución del personal y asignación de recursos.

Condiciones extremas y prevención

De acuerdo al último informe técnico-operativo, la región atraviesa temperaturas superiores a los 32 °C, cerca de un mes sin lluvias significativas y condiciones de inestabilidad atmosférica que favorecen un comportamiento agresivo e impredecible del fuego.

Las autoridades provinciales reiteraron el pedido de no circular por las zonas afectadas, respetar los cortes de ruta, entre ellos el acceso hacia El Maitén, y mantenerse informados únicamente por canales oficiales.

En el marco de la emergencia ígnea vigente hasta el 30 de abril, el Gobierno del Chubut recordó que se encuentran habilitadas las líneas 0800-222-38346 (FUEGO) para denuncias por inicio de incendios y DINO (280 460-3466) para reportar focos ígneos.

Finalmente, se solicitó a la población extremar las medidas de prevención y dar aviso inmediato ante cualquier indicio de humo o fuego, en un contexto donde cada minuto resulta clave para proteger a las comunidades y el entorno natural de la Comarca Andina.