Un día más de fiesta solidaria en El Hoyo

La Fiesta Nacional de la Fruta Fina suma una jornada más y extiende su edición solidaria hasta el sábado 31 de enero, consolidándose como uno de los encuentros más convocantes y solidarios de la región. El evento se desarrolla los días 29, 30 y 31 de enero en el Predio Polideportivo, con una agenda cargada de actividades para toda la familia.





Durante las tres jornadas, vecinos y turistas podrán disfrutar de más artistas, más música en vivo, más puestos gastronómicos y productivos, y como siempre, el protagonismo de la fruta fina, emblema de la producción local.





En esta oportunidad, el festival tiene un fuerte fin solidario, ya que busca acompañar y colaborar con las familias damnificadas por el incendio originado en Puerto Patriada, reforzando el espíritu comunitario que caracteriza a esta celebración.





Desde la organización recordaron que los cartones ya adquiridos son válidos para la jornada del 29 de enero. Quienes necesiten realizar gestiones pueden acercarse a cualquier sucursal de Telebingo, teniendo en cuenta que la venta se realiza hasta una hora antes del evento.





Además, se informó que el viernes 30 y el sábado 31 la entrada será gratuita, una invitación abierta para que toda la comunidad pueda sumarse, disfrutar y ser parte de esta fiesta que combina cultura, producción y solidaridad.