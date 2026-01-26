Una muestra que emociona y recupera la memoria viva de El Bolsón



Con fuerte participación de la comunidad, quedó inaugurada en el Museo Artístico e Histórico una muestra que recorre 100 años de historia local. Cecilia Aleuy, presidenta de la Comisión de Cultura del Centenario, destacó el valor emocional del trabajo colectivo y la apropiación intergeneracional de la memoria.





El pasado y el presente se dieron la mano en El Bolsón con la inauguración de una muestra histórica en el Museo Artístico e Histórico local. La exposición propone un recorrido sensible por un siglo de vida comunitaria, a través de objetos, relatos y recuerdos que vuelven a poner en valor las raíces del pueblo.

La presidenta de la Comisión de Cultura del Bicentenario, Cecilia Aleuy, nacida y criada en El Bolsón y parte de una de las familias pioneras, no ocultó su emoción al referirse al proceso de armado de la muestra.





“Fue algo muy lindo, muy emocionante, porque lo que yo sentí fue que la gente nativa, con raíces en El Bolsón, se apropió de todo esto. Fue como volver a los inicios”, expresó.





Cada pieza expuesta tiene detrás una vivencia, una anécdota, una memoria compartida. Desde elementos cotidianos de hace cien años hasta objetos que hoy resultan casi impensados, la muestra invita a detenerse y recordar.

“Cada uno tenía su historia. Hay, por ejemplo, una cola de caballo con un peine, una damajuana que se usaba para la chicha, cosas muy representativas de lo que fue la fundación de este pueblo”, relató Cecilia





En ese proceso de reconstrucción, las charlas entre quienes aportaron los objetos fueron tan importantes como las piezas en sí. “Todo te llevaba a alguna cosa más, a otro recuerdo”, resumió.





Uno de los aspectos más destacados de la muestra es el impacto que genera en los más jóvenes. Aleuy mencionó con emoción el testimonio de Maxi Cayuleo, trabajador del área de Protocolo, nacido y criado en El Bolsón, quien se conmovió al ver el acta fundacional de la localidad.





“Que un chico de veintipico o treinta años se emocione con nuestra historia es lo que hay que lograr con quienes vengan a visitarla”, sostuvo.





Ese puente entre generaciones se volvió palpable: jóvenes escuchando a los mayores, apropiándose de relatos, comprendiendo el valor de lo vivido.





La inauguración incluyó además la apertura de una nueva sala de arte en el edificio histórico, un espacio que estaba desaprovechado y que ahora alberga más de veinte obras entre pinturas, esculturas y piezas antiguas rescatadas del patrimonio municipal.





“Es volver a revalorizar todo lo que ya teníamos y no desperdiciarlo”, señaló Levy, destacando también el valor simbólico del edificio en sí, que forma parte de la historia local.





A esto se suma una muestra dedicada a quienes forjaron la educación en El Bolsón desde sus inicios, ampliando aún más el recorrido histórico y cultural.





La muestra puede visitarse en que la Casa del Bicentenario permanece abierta, por un período inicial de cuatro días. Desde la organización expresaron el deseo de extenderla para que más vecinos y vecinas puedan recorrerla,“Es un pequeño paseo por la historia, pero con muchísima emoción”, concluyó Cecilia.