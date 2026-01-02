Valentina Cooke vuelve a los escenarios de la comarca con dos shows íntimos y un homenaje familiar

La artista se presentará este sábado en Lago Puelo y el domingo en Puerto Patriada, acompañada por su pareja Gaspar Venegas, su hermano Frank Cooke y su hijo. Serán conciertos acústicos, con canciones propias y un sentido recuerdo a su padre, el querido Mike Cooke.

Valentina Cooke no duda cuando se le pregunta de dónde es. “Sin duda, de El Bolsón. O de Mallín Ahogado… una parte de Golondrinas. Estoy en todos lados, pero acá en la comarca, seguro”, resume con una sonrisa. Y esa pertenencia vuelve a sentirse este fin de semana, con dos presentaciones que prometen música, familia y emoción en escenarios naturales únicos.

El primero de los encuentros será este sábado en Lago Puelo, donde Valentina ofrecerá un concierto acústico en el espacio Diparma, a partir de las 20.30/21 horas. Allí repasará canciones inéditas y temas de sus tres discos, en un clima íntimo y cercano. La noche contará además con la apertura de Pei Etura, amigo cercano de la familia y músico que acompañó a Mike Cook en sus últimos conciertos.

“Voy a invitar a familia. Va a estar mi hermano Fran, mi pareja Gaspar, seguro mi hijo Simba… y también mis otros hermanos. El homenaje a mi viejo está siempre, porque cada vez que uno se sube al escenario es imposible no sentir que lo estás homenajeando”, expresó Valentina durante la entrevista. Si bien aclaró que el duelo sigue presente y que el homenaje formal llegará más adelante, adelantó que interpretará una canción escrita por su padre y dedicada especialmente a ella.

El domingo, la música se trasladará a uno de los paisajes más emblemáticos de la región: Puerto Patriada. A partir de las 18 horas, Valentina y su familia tocarán en el parador, en lo que definió como “el mejor escenario del mundo”. “Ir al lago, pasar el calor, escuchar música y compartir… para mí es una tarde soñada”, aseguró.









Ambos shows serán con entrada libre y gratuita, aunque la artista destacó la importancia de acompañar a los espacios que apuestan por la música en vivo. “La forma de colaborar es yendo, consumiendo, compartiendo, tomando algo o comiendo ahí, para apoyar a la gente del lugar que hace el esfuerzo”, señaló.

Con altas temperaturas anunciadas y un entorno natural inmejorable, las dos propuestas invitan a disfrutar de la música de Valentina Cooke en clave comarcal, rodeada de afectos y con la memoria de Mike Cook presente en cada canción. Un plan ideal para cerrar el sábado y vivir un domingo diferente, entre lago, canciones y familia.