Vialidad Rionegrina refuerza trabajos viales en Río Chico, El Bolsón y El Manso durante el verano





El delegado provincial de Vialidad Rionegrina, Enrique Ibarra, destacó el avance de obras sobre la Ruta Provincial 6, tareas de mantenimiento y nuevas acciones de desmalezamiento y limpieza en caminos rurales, en articulación con municipios y otros organismos.



Este viernes 16 de enero, el delegado provincial de Vialidad Rionegrina, Enrique Ibarra, brindó un detallado panorama sobre las distintas acciones que se vienen desarrollando no solo en la zona de El Bolsón, sino también en Río Chico y El Manso, marcando un verano con fuerte presencia territorial del organismo vial.

Ibarra explicó que, si bien el trabajo más intenso de Vialidad suele darse durante el invierno con el operativo nieve, este año fue posible sostener y ampliar las tareas estivales gracias a una importante inversión realizada por el Gobierno de la Provincia. “Hoy tenemos recursos que nos permiten avanzar mucho más durante el verano, como retroexcavadoras, camiones volcadores y, en las próximas horas, un tractor con brazo podador hidráulico”, señaló.









En ese marco, uno de los principales frentes de trabajo se desarrolla en la zona rural de Río Chico, sobre la Ruta Provincial Nº 6. Allí, tras la rotura de un equipo vial que demandó varios días de reparación, se retomaron las tareas de conservación del tramo comprendido entre el cruce de las vallas y Ojo de Agua. Según explicó el delegado, otros sectores de la ruta ya habían sido intervenidos con anterioridad.

Además, destacó la importancia estratégica y turística de la ruta interna que conecta desde las vallas hacia el puente Giera, un acceso alternativo hacia San Carlos de Bariloche que, aunque poco conocido, posee un gran valor paisajístico. “Son lugares maravillosos, pero hay que acompañarlos con acciones viales que garanticen la transitabilidad”, remarcó.

Ibarra también se refirió al trabajo articulado con Vialidad Nacional, especialmente en el tramo conocido como la 1S40, donde se habían registrado reclamos por el mal estado del camino. Gracias a la coordinación con la delegación de Bariloche, se lograron mejoras antes de las fiestas, aunque advirtió que las condiciones climáticas y el tránsito intenso obligan a realizar un mantenimiento constante.

En El Bolsón, otra de las noticias destacadas es la incorporación de un tractor con brazo hidráulico articulado, destinado a la limpieza y desmalezamiento de callejones y caminos rurales invadidos por vegetación. Esta tarea cobra especial relevancia en el contexto de emergencia ígnea y se desarrolla en colaboración con el municipio y el comité de emergencia local.

Las acciones incluyen sectores como la zona de Mallín Ahogado, la costa del río Azul, la bajada de la Ruta 103, Palma, Siete Suabos y otros caminos rurales, además del mantenimiento con motoniveladora en accesos como la subida al Piltriquitrón, Loma del Medio y áreas limítrofes con Chubut.





Finalmente, el delegado adelantó que en los próximos días mantendrá nuevas reuniones de coordinación con referentes municipales para seguir organizando los trabajos, garantizando tanto el mantenimiento de la red vial provincial como el acompañamiento a los caminos municipales más utilizados por vecinos y visitantes.