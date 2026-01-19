Weretilneck celebró los 50 años de historia de la Regata del río Negro

El Gobernador Alberto Weretilneck, junto al Vicegobernador Pedro Pesatti y el Intendente de Viedma, Marcos Castro, acompañaron el final de una edición histórica de la regata, símbolo del deporte rionegrino y parte inseparable de la identidad provincial.





“Cumplir 50 ediciones no es poco: son décadas de esfuerzo, identidad y un río que une a toda la provincia a través del deporte”, destacó el Mandatario.

En el marco de la competencia, se inauguró el Paseo de los Palistas “José Luis Marello y Gabriela Cassano”, un espacio que rinde homenaje a quienes hicieron y hacen grande a esta regata. El acto incluyó el descubrimiento de placas conmemorativas que recuerdan a todos los ganadores de las 50 ediciones, reconociendo trayectorias, sacrificios y sueños que navegaron el río a lo largo de los años.





Además, estuvieron presentes el Secretario de Deportes, Nahuel Astutti; el Presidente del bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López y demás autoridades provinciales y municipales.





Los Balboa, campeones de la Regata de Oro

La 50° edición también tuvo sus protagonistas deportivos. Los hermanos Franco y Dardo Balboa volvieron a escribir su nombre en la historia grande de la Regata del río Negro y, como en 2018, se consagraron campeones en la categoría K2 Senior.





La dupla fue protagonista desde el inicio, imponiéndose en la primera, cuarta y sexta etapa, lo que les permitió construir una diferencia clave y afrontar con solidez el tramo final hasta la llegada a Viedma, donde volvieron a cruzar la meta en primer lugar.

El podio de esta edición especial, bautizada como la “Regata de Oro”, se completó con Julián Salinas y Agustín Ratto en el segundo lugar, y Facundo Lucero junto a Damián Pinta en la tercera posición.





El Ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, Juan Pablo Muena, subrayó la magnitud del evento: “Este es un día histórico para Viedma y para toda la provincia. Esta es la regata más larga del mundo y aquí está toda la familia acompañando a los palistas”. Además, reafirmó el acompañamiento del Gobierno Provincial a “un evento que es identidad, integración y orgullo rionegrino”.





La 50° Regata Internacional del río Negro se desarrolló desde el jueves 8 hasta el domingo 18, con la participación de 232 palistas en 119 embarcaciones.

