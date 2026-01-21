Weretilneck declaró Emergencia Hídrica por sequía en parte del territorio

El decreto faculta al Departamento Provincial de Aguas (DPA) a adoptar medidas extraordinarias para la gestión del recurso, incluyendo la reorganización y eventual restricción de usos no prioritarios, la implementación de turnos de riego y esquemas de distribución controlada, así como la autorización de soluciones alternativas de abastecimiento cuando la situación lo requiera.





Asimismo, se instruyó a priorizar acciones que permitan sostener los usos productivos de subsistencia y la provisión de agua para la bebida animal, promoviendo el uso eficiente del recurso y la preservación de cultivos permanentes, siempre resguardando el consumo humano como eje central de la política hídrica.





La medida responde a un escenario climático adverso registrado durante el año 2025, caracterizado por un marcado déficit de precipitaciones y de acumulación nival, sumado a temperaturas superiores a los promedios históricos, lo que ha generado una disminución sostenida de los niveles y caudales de los sistemas hídricos provinciales.





Con esta decisión, el Gobierno Provincial busca acompañar de manera concreta a las comunidades y sectores productivos afectados, garantizando en primer lugar el acceso al agua para consumo humano, saneamiento, salud pública, seguridad y control de incendios, que serán considerados usos prioritarios mientras dure la emergencia.





La declaración de la Emergencia Hídrica habilita además a los organismos competentes a realizar contrataciones, obras menores y acciones urgentes necesarias para mitigar los impactos de la sequía, al tiempo que se fortalecerán las tareas de monitoreo y seguimiento técnico permanente de la evolución de la situación.





En paralelo, el Gobierno Provincial impulsará acciones de concientización y comunicación pública para promover el uso responsable del agua, en un contexto que exige el compromiso de toda la sociedad.





De esta manera, Río Negro adopta medidas preventivas y de gestión extraordinaria frente a la escasez hídrica, reafirmando la decisión del Gobernador Weretilneck de estar presente y acompañar a cada región afectada, cuidando un recurso vital y garantizando condiciones básicas para la vida y la producción.

Ante la grave situación provocada por la persistente sequía que afecta a amplias regiones de la provincia, el Gobernador Alberto Weretilneck declaró el Estado de Emergencia Hídrica por un plazo de 180 días en los Departamentos Bariloche, Ñorquinco, Pilcaniyeu, 25 de Mayo, 9 de Julio, El Cuy y Valcheta.